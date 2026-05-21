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21 de mayo de 2026

CORFO ABRE NUEVOS PROGRAMAS PARA IMPULSAR EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES LIDERADOS POR MUJERES

​Las convocatorias Inicia y Expande entregarán financiamiento y acompañamiento a emprendedoras de todo Chile, incluyendo Magallanes.

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Corfo abrió las postulaciones 2026 de sus programas Inicia y Expande, instrumentos orientados a fortalecer emprendimientos innovadores liderados por mujeres y reducir las brechas de acceso a financiamiento dentro del ecosistema emprendedor.

Las iniciativas contemplan apoyo económico para proyectos en distintas etapas de desarrollo. El programa Inicia está dirigido a emprendedoras que se encuentran en fases tempranas, ya sea con ideas, prototipos o soluciones sin ventas, entregando un cofinanciamiento de hasta $17 millones. Por su parte, Expande está enfocado en negocios liderados por mujeres que ya cuentan con ventas y buscan crecer o ingresar a nuevos mercados, con apoyo que puede superar los $50 millones en sus dos etapas.

Desde Corfo destacaron que este tipo de convocatorias buscan generar mayores oportunidades para mujeres emprendedoras y fortalecer la participación femenina en innovación y desarrollo productivo. En Magallanes, el director regional de Corfo, Javier Romero, invitó a las emprendedoras de la región a conocer los instrumentos y participar en los webinars informativos organizados para orientar las postulaciones.

Las postulaciones al programa Inicia estarán abiertas hasta el 15 de junio, mientras que Expande cerrará el 16 de junio. Los antecedentes, requisitos y bases se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Corfo.


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