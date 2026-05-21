INACH PRESENTA NUEVO NÚMERO DE REVISTA ILAIA EN REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO EN JAPÓN

El Instituto Antártico Chileno (INACH) presentó una nueva edición de su revista ILAIA durante la XLVIII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que se desarrolla en Hiroshima, Japón. La publicación, editada en inglés, está orientada a la comunidad polar internacional y busca difundir avances científicos, institucionales y estratégicos vinculados al programa antártico nacional.

Entre los contenidos destacados de esta edición figura una entrevista al nuevo secretario ejecutivo de la Secretaría del Tratado Antártico, Francisco Berguño, además de una columna del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sobre el rol de la Antártica en la política exterior chilena.

La revista también aborda el rol de las ciudades puerta de entrada al Continente Blanco, incluyendo experiencias vinculadas a Punta Arenas y otras ciudades polares como Ushuaia, Ciudad del Cabo, Hobart y Christchurch. El análisis surge tras la visita de embajadores acreditados en Chile a la isla Rey Jorge, invitados por INACH para conocer la actividad antártica nacional.

En materia científica, ILAIA incluye un especial sobre la reciente campaña realizada en el monte Vinson, la cumbre más alta de la Antártica, además de detalles sobre el Programa Nacional de Ciencia Antártica 2026, publicaciones científicas y actividades internacionales vinculadas al Continente Blanco.

La revista puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de INACH. El organismo depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y desarrolla labores de investigación, cooperación internacional y divulgación científica relacionadas con la Antártica.

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