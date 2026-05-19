SUBSECRETARIA DE LA MUJER CONOCE AVANCES DE ENAP EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

​En medio de una intensa agenda de actividades desarrolladas en la región de Magallanes, la Subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, visitó el Edificio Central de Enap en Punta Arenas para conocer de cerca el trabajo que la empresa ha impulsado en los últimos años en materia de Equidad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

La autoridad, acompañada de la seremi de la Mujer, Gabriela Sánchez, y la directora regional de Sernameg, Pamela Leiva; fue recibida por el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, y la gerenta de Personas, Paola Leiva, quienes expusieron alcances de la gestión de Enap en estas materias.



“Gracias por invitarme a conocer el trabajo que realizan desde hace muchos años respecto de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Hoy están en un porcentaje del 12% en Magallanes de participación de mujeres, y espero que podamos ser parte de ese trabajo para ir aumentando ese número en todo ámbito de la empresa, ya que, como hemos dicho, tenemos que llegar a más niñas y jóvenes para que se sientan parte de este desafío”, expresó la autoridad al término de la presentación, en la cual participaron integrantes de la Mesa de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género Enap Magallanes.



A nivel nacional, Enap alcanza el 15,41% de participación femenina.



La comitiva realizó un breve recorrido por el edificio, visitando la Sala Alma (de lactancia) y el baño universal ubicado en el primer piso. “Para nosotros es importante esta visita de la subsecretaria y de las autoridades regionales, porque pudimos destacar todo el trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, incluida nuestra sala Alma, que es de 2011, como también todo el recorrido en Equidad de Género y lo que hemos hecho en materia de conciliación del trabajo y familia”, señaló Bustamante.



Paola Leiva, en tanto, valoró el respaldo de las autoridades del Ministerio de la Mujer al quehacer de Enap. “Es importante que la subsecretaria se haya dado el espacio para conocer nuestra experiencia, cómo hemos avanzado en los años; lo mismo que la nueva seremi de la Mujer, la directora de Sernameg. Siempre hemos contado con el apoyo de ellas y qué bonito poder resaltar todo el avance que hemos logrado en todos estos años en Enap”, enfatizó.



Los ejecutivos hicieron mención especial a la certificación de la Norma Chilena 3262, que ya es una realidad en Enap Casa Matriz y Refinerías Aconcagua y Bío Bío; iniciando este proceso en el Edificio Central de Punta Arenas en marzo de este año, esperando certificar a fines de 2026.



Avances



Como hitos del trabajo que se ha hecho en la filial, están la incorporación de operadoras en Cabo Negro; la contratación de la primera tornera; los conversatorios en liceos técnico-profesionales para que más mujeres se incorporen a la industria; y la paridad de género en los procesos de selección de las prácticas profesionales. “Este año tuvimos mitad y mitad entre hombres y mujeres en los 21 cupos de práctica y, por primera vez, contamos con una alumna en el área de electricidad”, destacó Paola Leiva.



Finalmente, la seremi de la Mujer relevó el rol de Enap y recordó su paso por la compañía. “Estoy muy emocionada porque vuelvo a la empresa que me vio crecer profesionalmente. Me desarrollé acá, admiro y quiero mucho a Enap y relevar que es una empresa estatal, de carácter regional, con un incentivo para incorporar a las mujeres, aumentar sus niveles de participación, todo lo que han logrado en lo que es la Política de Inclusión, Diversidad y Enfoque de Género, es realmente loable y ojalá sean ejemplo para otras empresas estatales y privadas de la región”, subrayó.



