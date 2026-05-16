Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de mayo de 2026

CONDOMINIO ALTA VISTA II IMPULSA OPERATIVOS COMUNITARIOS Y ACCIONES DE TENENCIA RESPONSABLE EN PUNTA ARENAS

​La comunidad ha desarrollado actividades junto al municipio enfocadas en bienestar animal, retiro de residuos y seguridad de sus instalaciones.

CONDOMINIO ALTA VISTA

El Condominio Alta Vista II de Punta Arenas destacó el trabajo organizacional y comunitario que ha desarrollado junto a sus vecinos y vecinas, impulsando distintas iniciativas relacionadas con la convivencia, la tenencia responsable de mascotas, el cuidado del entorno y la seguridad comunitaria.

Según explicó Jazmin Muñoz Maldonado, presidenta y administradora del condominio, actualmente se encuentran coordinando operativos junto a la Municipalidad de Punta Arenas orientados al cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como “Ley Cholito”. Las acciones consideran inscripción de mascotas, instalación de microchip y difusión de medidas de cuidado responsable.

Previo al operativo, la comunidad realizó una charla informativa para residentes con el objetivo de promover una convivencia adecuada entre vecinos con y sin mascotas. Desde la administración señalaron que el reglamento interno del condominio fue adaptado conforme a la legislación vigente, permitiendo actualmente la tenencia de animales bajo normas de responsabilidad y respeto comunitario.

Además, el condominio gestionó un operativo de retiro de cachureos para mantener limpios los espacios comunes y fomentar el cuidado ambiental dentro de la comunidad. La administración indicó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los residentes y generar entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes.

La dirigenta agregó que el Condominio Alta Vista II mantiene vigente su certificación “Sello Verde”, cumpliendo con la normativa de seguridad de instalaciones de gas exigida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Desde la comunidad señalaron que esperan que este tipo de iniciativas pueda incentivar el trabajo colaborativo y la organización vecinal en otros sectores de la región.

PARQUE DE MASCOTAS

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DEL NUEVO PARQUE DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MUNICIPIO SUPERVISA AVANCE DE OBRAS DEL NUEVO PARQUE DE MASCOTAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto contempla áreas recreativas, iluminación, juegos infantiles y sectores diferenciados para mascotas de distintos tamaños.

​El proyecto contempla áreas recreativas, iluminación, juegos infantiles y sectores diferenciados para mascotas de distintos tamaños.

PARQUE DE MASCOTAS
nuestrospodcast
CONDOMINIO ALTA VISTA

CONDOMINIO ALTA VISTA II IMPULSA OPERATIVOS COMUNITARIOS Y ACCIONES DE TENENCIA RESPONSABLE EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
CONDOMINIO ALTA VISTA

CONDOMINIO ALTA VISTA II IMPULSA OPERATIVOS COMUNITARIOS Y ACCIONES DE TENENCIA RESPONSABLE EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
conversemosmamá

FUNDACIÓN LUKSIC ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA “CONVERSEMOS MAMÁ”, EL EXITOSO PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL A LA MATERNIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
centrorehabwilliams

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA Y CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PUERTO WILLIAMS IMPULSAN TRABAJO CONJUNTO EN BENEFICIO DE PERSONAS MAYORES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250