CONDOMINIO ALTA VISTA II IMPULSA OPERATIVOS COMUNITARIOS Y ACCIONES DE TENENCIA RESPONSABLE EN PUNTA ARENAS

El Condominio Alta Vista II de Punta Arenas destacó el trabajo organizacional y comunitario que ha desarrollado junto a sus vecinos y vecinas, impulsando distintas iniciativas relacionadas con la convivencia, la tenencia responsable de mascotas, el cuidado del entorno y la seguridad comunitaria.

Según explicó Jazmin Muñoz Maldonado, presidenta y administradora del condominio, actualmente se encuentran coordinando operativos junto a la Municipalidad de Punta Arenas orientados al cumplimiento de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como “Ley Cholito”. Las acciones consideran inscripción de mascotas, instalación de microchip y difusión de medidas de cuidado responsable.

Previo al operativo, la comunidad realizó una charla informativa para residentes con el objetivo de promover una convivencia adecuada entre vecinos con y sin mascotas. Desde la administración señalaron que el reglamento interno del condominio fue adaptado conforme a la legislación vigente, permitiendo actualmente la tenencia de animales bajo normas de responsabilidad y respeto comunitario.

Además, el condominio gestionó un operativo de retiro de cachureos para mantener limpios los espacios comunes y fomentar el cuidado ambiental dentro de la comunidad. La administración indicó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los residentes y generar entornos más seguros para niños, niñas y adolescentes.

La dirigenta agregó que el Condominio Alta Vista II mantiene vigente su certificación “Sello Verde”, cumpliendo con la normativa de seguridad de instalaciones de gas exigida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Desde la comunidad señalaron que esperan que este tipo de iniciativas pueda incentivar el trabajo colaborativo y la organización vecinal en otros sectores de la región.