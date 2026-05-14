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14 de mayo de 2026

SALUD MAGALLANES ENTREGA MÓVIL SAMU AL EJÉRCITO DE CHILE EN INÉDITA INICIATIVA NACIONAL

El Comandante de la V División del Ejército de Chile, General de Brigada Jorge Hinojosa, valoró la iniciativa como un ejemplo de colaboración mutua en una zona estratégica y aislada como Magallanes.

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​En un hito sin precedentes a nivel país, el Servicio de Salud Magallanes entregó en comodato un móvil SAMU a la Macrozona Salud Punta Arenas del Ejército de Chile, con el objetivo de fortalecer su flota vehicular y potenciar la atención de salud en el territorio magallánico. La ceremonia se realizó en el patio de formación de la Agrupación de Comandos N°5 Lientur, al interior del Regimiento N°10 Pudeto, con la participación de autoridades civiles y militares.

El Comandante de la V División del Ejército de Chile, General de Brigada Jorge Hinojosa, valoró la iniciativa como un ejemplo de colaboración mutua en una zona estratégica y aislada como Magallanes. “Hoy estamos siendo beneficiados con un comodato que nos permiten mejorar nuestra capacidad de atención de salud para nuestra fuerza y nuestras comunidades que están normalmente desplegadas en terreno. Y es algo inédito, porque más allá de los propios aportes institucionales, esta manera de apoyarse de manera mutua en una zona tan estratégica y aislada como es la zona geográfica de Magallanes, nos permite mantener estándares de seguridad y salud única, apropiada para nuestra fuerza”, señaló el General Hinojosa.

Asimismo, destacó la trayectoria asociativa entre ambas instituciones. “Esto viene de hace varios años, donde ha existido una comunión de esfuerzo desde el punto del traspaso de conocimiento, tanto del Servicio de Salud hacia nuestros enfermeros integrantes de la institución y, lógicamente hemos devuelto la mano con nuestras competencias profesionales, en cuanto a la instrucción y entrenamiento, principalmente para enfrentar situaciones complejas en escenario agreste”.

La entrega del móvil se contextualiza en la renovación de la flota vehicular de emergencia realizada por el Servicio de Salud, según lo señalado por la directora Verónica Yáñez. “En la medida que nosotros como Servicio de Salud, hemos ido renovando nuestra flota vehicular, se hace necesario también disponer de los dispositivos que son bienes fiscales y en este marco de eficiencia de los recursos públicos, hemos determinado en esta colaboración constante que tenemos con el Ejército, poder hacer un traspaso que es primera vez que se hace en Chile, disponiendo de un dispositivo médico prehospitalario para fortalecer la atención médica asistencial que tiene el Ejército en sus distintas localidades”.

La autoridad de salud consignó además que, se busca no solo fortalecer el tema sanitario desde una mirada del sector, sino también desde otras instituciones y reparticiones públicas que puedan brindar acceso oportuno a prestaciones de salud. “Es importante mencionar, que esto también ha conllevado un trabajo administrativo serio y responsable, para poder tener todas las validaciones y certificaciones por parte del Ministerio de Salud y, de esta forma, hacer un traspaso de comodato al Ejército y fortalecer también su rama sanitaria”, dijo la directora del Servicio de Salud Magallanes.

Por su parte, el Comandante de la Macrozona Salud Punta Arenas, Coronel Eduardo Peña, agradeció el apoyo del SSM y del SAMU, resaltando su impacto operativo. “Nosotros tenemos algunos vehículos en Porvenir y también en la ciudad de Puerto Natales, pero en Punta Arenas no teníamos un vehículo de estas características y, con este vehículo, logramos tener un funcionamiento operativo tanto en campaña, en instrucción y entrenamiento, conforme a las necesidades que hoy día el tiempo requiere”.

Asimismo, el Coronel Peña, manifestó su agradecimiento al organismo sanitario. “Agradecer el constante apoyo que nos ha dado la Directora de Salud, el SAMU, agradecemos todas las gestiones administrativas y logísticas para poder lograr este objetivo que teníamos como Macrozona; así que agradecer, reiterar esta mancomunión entre organismos del Estado, a fin de mejorar un servicio de salud, en este caso del Ejército, para poder cumplir todas las disposiciones reglamentarias conforme a lo que nos disponen a nosotros como salud del ejército”, puntualizó.

Consignar que esta entrega, no solo optimiza recursos públicos, sino que consolida la colaboración interinstitucional entre el Ejército de Chile, a través de su V División y Macrozona Salud, con el Servicio de Salud Magallanes.

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