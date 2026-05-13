SANTO TOMÁS E INIA FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA E INVESTIGACIÓN APLICADA

Con el objetivo de fortalecer la formación técnica, la investigación aplicada y el desarrollo sustentable en la región, Santo Tomás Punta Arenas e INIA Kampenaike concretaron la firma de un convenio de colaboración que permitirá generar nuevas oportunidades de aprendizaje, vinculación y trabajo conjunto entre ambas instituciones.





La ceremonia se desarrolló en dependencias de la sede de Santo Tomás Punta Arenas y contó con la participación de la rectora de la institución, Valeska Acevedo Gaete, el director nacional de INIA, Carlos Furche Guajardo y la directora regional Claudia Mc Leod Bravo.

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El acuerdo busca establecer un marco de cooperación orientado a potenciar áreas vinculadas a agroecología, ganadería, manejo de praderas y cultivos, conservación de recursos genéticos, hongos y frutos silvestres, restauración ecológica, producción sustentable y adaptación al cambio climático.

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La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete, destacó la importancia de esta alianza para la formación de los estudiantes y el desarrollo regional. "El INIA es una escuela y para nosotros es una alegría poder firmar este convenio, porque abre paso a los alumnos de técnico en veterinaria, una carrera que recién está comenzando. Aquí podemos pensar en un trabajo colaborativo y formular quizás proyectos en el futuro".

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La rectora agregó que "esta colaboración también abre puertas a otras áreas, donde los estudiantes de Técnico en Gestión en Medio Ambiente y de las carreras del área de la administración podrán acceder a los beneficios que entrega este acuerdo de colaboración".

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Por su parte, el director nacional de INIA Kampenaike, Carlos Furche Guajardo, valoró el trabajo colaborativo que permitirá impulsar iniciativas conjuntas. "Una de las tareas de INEA, además de hacer investigación aplicada para ponerla a disposición de los productores, es también fortalecer su vinculación con el medio en el cual desarrolla su tarea. Por tanto, el ofrecerles la oportunidad a los estudiantes de conocer y trabajar sus tareas de práctica en el INEA es algo que contribuye a su formación académica, pero también a transferir los conocimientos que en el INEA se desarrollan, en este caso, en beneficio de la ganadería de la región", comentó.

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El convenio también contempla el desarrollo conjunto de proyectos de innovación y desarrollo regional, el uso compartido de infraestructura experimental y laboratorios, junto con actividades de extensión, capacitación y difusión científica abiertas a la comunidad.