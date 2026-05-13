Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de mayo de 2026

SANTO TOMÁS E INIA FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA E INVESTIGACIÓN APLICADA

​El acuerdo busca establecer un marco de cooperación orientado a potenciar áreas vinculadas a agroecología, ganadería, manejo de praderas y cultivos, conservación de recursos genéticos, hongos y frutos silvestres, restauración ecológica, producción sustentable y adaptación al cambio climático.

Convenio ST_INIA (1)
Con el objetivo de fortalecer la formación técnica, la investigación aplicada y el desarrollo sustentable en la región, Santo Tomás Punta Arenas e INIA Kampenaike concretaron la firma de un convenio de colaboración que permitirá generar nuevas oportunidades de aprendizaje, vinculación y trabajo conjunto entre ambas instituciones.

La ceremonia se desarrolló en dependencias de la sede de Santo Tomás Punta Arenas y contó con la participación de la rectora de la institución, Valeska Acevedo Gaete, el director nacional de INIA, Carlos Furche Guajardo y la directora regional Claudia Mc Leod Bravo.

El acuerdo busca establecer un marco de cooperación orientado a potenciar áreas vinculadas a agroecología, ganadería, manejo de praderas y cultivos, conservación de recursos genéticos, hongos y frutos silvestres, restauración ecológica, producción sustentable y adaptación al cambio climático.

La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete, destacó la importancia de esta alianza para la formación de los estudiantes y el desarrollo regional. "El INIA es una escuela y para nosotros es una alegría poder firmar este convenio, porque abre paso a los alumnos de técnico en veterinaria, una carrera que recién está comenzando. Aquí podemos pensar en un trabajo colaborativo y formular quizás proyectos en el futuro".

La rectora agregó que "esta colaboración también abre puertas a otras áreas, donde los estudiantes de Técnico en Gestión en Medio Ambiente y de las carreras del área de la administración podrán acceder a los beneficios que entrega este acuerdo de colaboración".

Por su parte, el director nacional de INIA Kampenaike, Carlos Furche Guajardo, valoró el trabajo colaborativo que permitirá impulsar iniciativas conjuntas. "Una de las tareas de INEA, además de hacer investigación aplicada para ponerla a disposición de los productores, es también fortalecer su vinculación con el medio en el cual desarrolla su tarea. Por tanto, el ofrecerles la oportunidad a los estudiantes de conocer y trabajar sus tareas de práctica en el INEA es algo que contribuye a su formación académica, pero también a transferir los conocimientos que en el INEA se desarrollan, en este caso, en beneficio de la ganadería de la región", comentó.

El convenio también contempla el desarrollo conjunto de proyectos de innovación y desarrollo regional, el uso compartido de infraestructura experimental y laboratorios, junto con actividades de extensión, capacitación y difusión científica abiertas a la comunidad.
Club Deportivo Prats

CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL SUSCRIBE ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DEPORTIVO PRAT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

GOBIERNO DETALLA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CHILE EN LA ANTÁRTICA Y ENFATIZA IMPORTANCIA DE RECUPERAR VILLA LAS ESTRELLAS

Leer Más

El subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, enfatizó que esperan "priorizar y consolidar el Plan Estratégico Nacional del año 2026-2030", que contabiliza incrementar la presencia efectiva en el mar de Wedell y el fortalecimiento de medios para operar en la zona.

El subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, enfatizó que esperan "priorizar y consolidar el Plan Estratégico Nacional del año 2026-2030", que contabiliza incrementar la presencia efectiva en el mar de Wedell y el fortalecimiento de medios para operar en la zona.

baseohiggins
nuestrospodcast
hcm

NEGLIGENCIA MÉDICA DEJÓ A JOVEN SIN UN TESTÍCULO Y EL FISCO DEBERÁ PAGARLE $30 MILLONES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Guillermo ruiz santana

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025: PROCESO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD EN LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Convenio ST_INIA (1)

SANTO TOMÁS E INIA FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER LA FORMACIÓN TÉCNICA E INVESTIGACIÓN APLICADA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
conexión PDI Prefecto Pablo Merino Campos Jefe Prefectura Provincial Magallanes

PDI REFUERZA LABOR INVESTIGATIVA Y CONTROL MIGRATORIO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Wu Ping profesor de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing

JORNADA SOBRE FILOSOFÍA CLÁSICA CHINA ABORDÓ ARMONÍA, CAMBIO Y PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336