SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS INVITA A PARTICIPAR EN SU PRIMER ENSAYO PAES 2026

​Con el objetivo de fortalecer la preparación académica de los estudiantes de enseñanza media y egresados, Santo Tomás Punta Arenas realizará el próximo sábado 25 de abril su primer ensayo gratuito de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).



La actividad se llevará a cabo en la sede ubicada en Mejicana #665, permitiendo a los participantes enfrentar una experiencia idéntica a la evaluación oficial. Al medir sus conocimientos en condiciones reales de tiempo y exigencia, los jóvenes podrán identificar sus fortalezas y áreas de mejora antes de la rendición definitiva.



Daniela Torres, directora de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) y Admisión de Santo Tomás Punta Arenas, destacó la relevancia de esta jornada: "Este ensayo es una oportunidad clave para poner a prueba los conocimientos y prepararse con antelación. Es fundamental que los asistentes se presenten con su cédula de identidad, ya que buscamos recrear fielmente el ambiente de la prueba de selección”.



Cronograma de la jornada



La institución ha dispuesto un despliegue logístico para recibir a los estudiantes desde temprano en las dependencias de la sede:



09:00 horas: Inicio del proceso de acreditación, registro de asistentes y asignación de salas.

09:30 horas: Inicio del ensayo de Competencia Lectora.

14:30 horas: Inicio del ensayo de Competencia Matemática 1.



Además de la evaluación, los asistentes contarán con el acompañamiento de equipos académicos y estudiantiles, quienes orientarán a los jóvenes durante toda la jornada sobre las diversas alternativas académicas que ofrece la institución.

Los interesados tienen plazo para inscribirse hasta el viernes 24 de abril. El proceso puede realizarse de manera digital en el sitio ensayopaes.santotomas.cl o de forma presencial en la misma sede. Desde la dirección de la sede confirmaron que, tras esta jornada, se sumarán dos ensayos adicionales durante el año, consolidando un calendario de apoyo permanente para que los jóvenes enfrenten con confianza el proceso de admisión a la educación superior.

