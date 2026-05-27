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27 de mayo de 2026

DIRECTORIO REGIONAL DE ANFINE ABORDÓ EL ROL DEL INE, EL TRABAJO SINDICAL Y LOS DESAFÍOS DEL SERVICIO PÚBLICO EN MAGALLANES

La Voz de la Anef en Magallanes

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En el programa La voz de la ANEF en Magallanes, de Polar Comunicaciones, participaron representantes del directorio regional de Anfine, quienes abordaron el trabajo sindical, el rol del Instituto Nacional de Estadísticas y los desafíos que enfrentan las y los funcionarios públicos en la región de Magallanes.

La conversación contó con la presencia de Carlos Guerra, secretario regional de Anfine; Yanina Soto, presidenta regional de Anfine; y Guillermo Morales, tesorero regional de Anfine. Durante el espacio, los dirigentes compartieron las motivaciones que los llevaron a asumir responsabilidades gremiales y destacaron la importancia de fortalecer la participación, la unidad y el compromiso de las bases.

En La voz de la ANEF en Magallanes, también se explicó parte del trabajo que desarrolla el INE en terreno, especialmente a través de encuestas como la Encuesta Nacional del Empleo, los procesos de enumeración y otros productos estadísticos relevantes para la toma de decisiones públicas, académicas y privadas. Los invitados recalcaron la importancia de que la comunidad entregue información con confianza, recordando que los equipos se encuentran debidamente identificados y que los datos están protegidos por el secreto estadístico.

Otro de los temas abordados fue el impacto de los ajustes presupuestarios en el funcionamiento de los servicios públicos, la sobrecarga laboral y la necesidad de contar con información actualizada para orientar políticas públicas. En ese contexto, los dirigentes plantearon su preocupación por la disminución de equipos y la continuidad de estudios relevantes para la ciudadanía.

Durante el programa, además, se recordó la cena de Aniversario de la ANEF, donde además de reconocer a socios y colaboradores, se destacó la colaboración con Polar Comunicaciones representado por Checho Aguilante. Desde la ANEF se agradeció el apoyo entregado a este espacio sindical, valorando que La voz de la ANEF en Magallanes permita visibilizar el trabajo de las asociaciones, quiénes las conforman y cuáles son sus proyecciones en la región.





ANEF

ANEF MAGALLANES ABORDA RECORTES PRESUPUESTARIOS Y SALUD MENTAL EN EL SERVICIO PÚBLICO

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