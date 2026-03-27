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27 de marzo de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA | MIRADA REGIONAL FRENTE A UNA CRISIS

Por CPC Magallanes

CPCMAGALLANES

Como país, por más de dos décadas hemos demostrado contar con capacidades para enfrentar crisis de gran magnitud, reflejo de una institucionalidad que ha sabido responder a contextos complejos con responsabilidad y compromiso.

Hoy enfrentamos un escenario internacional desafiante, marcado por el alza de los combustibles y presiones inflacionarias a nivel global, cuyos efectos inevitablemente impactan también a nuestro país y a sus regiones. En este contexto, valoramos el esfuerzo del Gobierno por implementar medidas orientadas a mitigar estos efectos, comprendiendo además las restricciones fiscales existentes que exigen actuar con responsabilidad y focalización.

Este momento nos invita a actuar con prudencia, sentido de realidad y mirada de futuro. Experiencias recientes, como el ajuste en las tarifas eléctricas, nos recuerdan la importancia de abordar estos procesos con responsabilidad, evitando sobrerreacciones y promoviendo la estabilidad.

Desde una perspectiva regional, es fundamental relevar las particularidades de Magallanes, cuyo aislamiento geográfico y estructura productiva requieren medidas específicas. En ese sentido, destacamos la mantención del subsidio al gas y al cabotaje, elementos clave para la vida cotidiana y el abastecimiento de la región, lo que entrega una señal de tranquilidad y continuidad.

Asimismo, vemos una oportunidad concreta para focalizar esfuerzos en el transporte de carga, un eje estratégico para la competitividad y el abastecimiento regional, considerando la distancia de más de 2.000 kilómetros que nos separa de los principales centros productivos del país.

El escenario actual exige anticipación y coordinación. De mantenerse las presiones sobre los combustibles, es esperable un impacto en los costos logísticos, con posibles efectos en precios y en la dinámica inflacionaria. Frente a ello, el llamado es a la calma y a enfrentar este proceso con responsabilidad, entendiendo que se trata de una situación de carácter global.

Creemos firmemente que este contexto abre una oportunidad para fortalecer el trabajo colaborativo entre el sector público y privado, impulsando soluciones focalizadas que resguarden el abastecimiento, apoyen a las empresas regionales y contribuyan a la estabilidad económica.

Este no es solo un momento para reaccionar, sino también para avanzar en una conversación de fondo sobre los costos energéticos en Magallanes y la necesidad de optimizar herramientas como el subsidio al gas, fundamental para la calidad de vida de sus habitantes.

Confiamos en que, mediante el diálogo, la coordinación y una adecuada comprensión del territorio, es posible transformar este desafío en una oportunidad para reducir brechas, fortalecer el desarrollo regional y avanzar hacia soluciones más equitativas y sostenibles.

Magallanes cuenta con la experiencia, la capacidad y el compromiso para ser parte activa de estas soluciones. Es el momento de consolidar una mirada regional que contribuya al desarrollo armónico del país, con políticas públicas que reconozcan y valoren nuestras particularidades.

Nuestro llamado al Gobierno Regional y a la Delegación Presidencial es a continuar fortaleciendo la focalización de los esfuerzos en áreas estratégicas como el transporte de carga y el apoyo a las empresas regionales, resguardando así la estabilidad del sistema productivo local, considerando las características de lejanía en la que nos situamos, buscando medidas que eviten que las alzas sean superiores a las del resto del país.

Más que enfrentar una coyuntura, estamos ante la oportunidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan un desarrollo más equilibrado y justo para Magallanes y para todos sus habitantes.

Atentamente,
CPC Magallanes

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