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8 de mayo de 2026

MINSAL Y EL BROTE DE HANTA EN UN CRUCERO: "LA EXPOSICIÓN NO HABRÍA OCURRIDO EN NUESTRO PAÍS"

La cartera explicó que los dos primeros fallecidos reportados corresponden a personas que estuvieron en Chile, pero "en un periodo de incubación que no corresponde" a su manifestación.

crucerohanta

El Ministerio de Salud descartó este jueves, aunque en tono condicional, que el brote de virus hanta que afecta en estos momentos al crucero MV Hondius, y que ha despertado preocupación a nivel internacional, haya tenido su origen en Chile.

A través de una declaración pública, el Minsal indicó que no se contagiaron en tierras chilenas las dos primeras personas que tuvieron síntomas de hantavirus a bordo del crucero: un matrimonio de holandeses que estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse en Argentina, y que días después falleció.

"Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, (pero) en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país", señaló la cartera.

El comunicado enfatiza que, en Chile, "el virus Andes es el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano. Su reservorio corresponde al ratón de cola larga, especie presente entre las regiones de Atacama y Magallanes".

"A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado", enfatizó la cartera, recordando que el último caso registrado en nuestro país ocurrió en 2019 y obedeció "a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria".

El Minsal informó que mantiene una alerta epidemiológica desde 2025, que fue "reforzada en enero de este año", que apunta a la vigilancia por parte de los equipos de salud para una atención oportuna de los casos e intensificar la comunicación de riesgo.

El recorrido que tomaron los afectados

La pareja, de 69 y 70 años, llegó a Argentina el pasado 27 de noviembre y la recorrieron en automóvil de punta a punta, con cruces a países vecinos.

Según reveló el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas cruzaron a Chile el 7 de enero y estuvieron en el país durante 24 días y luego cruzaron a la provincia de Neuquén.

Días después volvieron a Chile y lo abandonaron definitivamente en febrero, cuando se dirigieron a Uruguay y Argentina de nuevo, de acuerdo al Gobierno argentino.

OMS: No hay razones para que el brote se convierta en una gran epidemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que no existen razones para que el brote de hantavirus se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido con el Covid-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara, esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", dijo a la prensa la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Kalergis: "Creo que se va a resolver favorablemente"

En conversación con Una Nueva Mañana, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, comentó que ésta es "una historia bien particular", con "muchos elementos" y que ha llamado especialmente la atención por la "preocupación de (los pasajeros de) estar encerrados donde hay personas que pueden no tener síntomas, pero estar infectadas"... es un contexto que lleva a empatizar.

Sin embargo, en realidad "es bien frecuente, no es algo raro" que exista propagación de enfermedades infecciosas en los cruceros, y al mismo tiempo, la reacción internacional refleja algún nivel de "desconocimiento respecto a este virus", pese a que los expertos saben desde los años 90, por ejemplo, que el contagio entre personas es posible, aunque no demasiado común.

"Yo creo que hay que estar con cautela -pero sin exagerar- mirando lo que ocurreObviamente la humanidad quedó traumatizada con la pandemia de coronavirus, que fue de altísimo impacto en la salud pública. La reacción que yo estoy viendo en distintos países es un poco el temor que teníamos frente al coronavirus de la pandemia, porque era un ente desconocido, pero el hanta es más conocido y desde hace tiempo: es un virus que está en Latinoamérica, principalmente en América del Sur", y la mayor preocupación mundial surge de la "sensación de que se puede propagar a otras regiones del planeta donde lo desconocen", indicó el inmunólogo.

En definitiva, "yo creo que esto se va a resolver favorablemente. No creo que necesariamente (este brote) vaya más allá de estos casos —de las personas que estuvieron expuestas—, pero quiero dejar una nota de cautela, porque los virus nos pueden sorprender, pueden cambiar, pueden generar mutaciones, nuevas variantes de cualidades más contagiosas", añadió el también vicepresidente de la Academia de Ciencias.

Fuente: cooperativa.cl 


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