DOS EVACUACIONES MÉDICAS REALIZÓ LA LANCHA “PUERTO NATALES” DESDE CRUCERO EN EL ESTERO DE LAS MONTAÑAS

Este 2 de abril se realizaron dos evacuaciones médicas desde el área del Estero de las Montañas, tras una emergencia reportada por el crucero “Sylvya Earle”. Para el operativo fue desplegada la Lancha de Servicio General (LSG) 1617 “Puerto Natales”, dependiente de la Autoridad Marítima.

La alerta se recibió a las 10:46 horas, cuando desde la embarcación se informó sobre una pasajera extranjera de 85 años que sufrió una caída en tierra, en las cercanías del ventisquero Bernal. Tras ser evaluada por el médico a bordo, se solicitó su evacuación por una posible hemorragia cerebral.

Mientras la LSG “Puerto Natales” se dirigía al punto de encuentro con el crucero, se gestionó además el traslado de un segundo pasajero extranjero de 68 años, quien presentaba un diagnóstico presuntivo de trombosis. Ambos pacientes fueron embarcados junto al médico de la nave.

Cerca de las 14:00 horas, la unidad naval recaló en el muelle de Puerto Natales, donde la Autoridad Marítima coordinó la presencia de una ambulancia del SAMU para el traslado de los afectados al Hospital “Doctor Augusto Essmann”, donde fueron sometidos a evaluación médica. El procedimiento finalizó sin mayores inconvenientes.

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