ALERTAN POR RIESGO SANITARIO EN MEDIO DE DEBATE SOBRE ACCESO A SALUD DE MIGRANTES

​La discusión sobre el acceso a la salud para migrantes en situación irregular volvió a instalarse en el debate público en Chile, luego de la presentación de iniciativas que buscan limitar la cobertura sanitaria únicamente a atenciones de emergencia. El escenario coincide además con la alerta generada por un brote de sarampión registrado en el sur de Perú.Desde el Colegio Médico de Chile advirtieron que restringir el acceso a tratamientos y programas preventivos podría generar consecuencias sanitarias que afecten no solo a la población migrante, sino también al conjunto de la comunidad, especialmente en enfermedades transmisibles y procesos de vacunación.La preocupación se concentra particularmente en las regiones del norte del país, como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, debido a su condición fronteriza y al permanente tránsito de personas entre Chile y Perú. Especialistas sostienen que eventuales brechas en cobertura sanitaria podrían dificultar el monitoreo epidemiológico y el control de brotes.El sarampión es considerado una enfermedad altamente contagiosa y las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia activa frente a nuevos casos y focos de transmisión. En ese contexto, distintos actores han insistido en la importancia de mantener estrategias de vacunación, seguimiento y acceso oportuno a atención médica.El debate legislativo continúa desarrollándose mientras organizaciones vinculadas a la salud pública y especialistas advierten sobre los desafíos que implica compatibilizar políticas migratorias con medidas de prevención epidemiológica y protección sanitaria colectiva.



Fuente: El Morrocotudo.