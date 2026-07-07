DIPUTADO CARLOS BIANCHI PRESENTA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ASEGURA POR 10 AÑOS MANTENCIÓN DE DERECHOS SOCIALES Y LABORALES

El diputado Carlos Bianchi junto a la Bancada PPD-Independientes presentó una reforma constitucional que establece por 10 años un régimen de "invariabilidad normativa", con el objeto de asegurar la mantención de derechos sociales y laborales como la Pensión Garantizada Universal (PGU), la indemnización por años de servicio y la Ley de 40 Horas.



Cabe señalar que la invariabilidad no regirá sobre aquellos proyectos o reformas que mejoren o faciliten el acceso a los derechos señalados.



"Lo que ha dicho el señor Quiroz es que quiere que las mineras y las grandes empresas tengan una invariabilidad para que ese contrato no se toque por parte de este gobierno y los que vengan por 25 años. Esto nos preocupa, ya que si el pronóstico económico que el señor Quiróz ha comprometido con el país no resulta, podría correr un alto riesgo todo lo que tiene que ver con las pensiones, la PGU y los logros laborales", explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.



El parlamentario, quien es el autor de la iniciativa, sostuvo que "mientras en el Congreso se debate lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, esta Bancada le está diciendo al gobierno que se hace urgente y necesario proteger los temas previsionales, laborales y temas sociales de las familias chilenas".



Por su parte el Jefe de Bancada PPD-Independientes, Raúl Soto , manifestó que "hemos presentado un proyecto de invariabilidad de derechos sociales, para garantizar que no existan retrocesos en materias que son importantísimas para las condiciones de vida mínimas de dignidad que tienen las grandes mayorías de nuestro país, la clase media y los sectores más vulnerables. Quiero ser absolutamente claro, vamos a defender con dientes y uñas la PGU, la gratuidad, los derechos laborales, las 40 horas, las indemnizaciones de los trabajadores de Chile, y no vamos a permitir que respecto de esto existan retrocesos".



"Le pedimos a todos que, transversalmente, lo puedan respaldar. Quiero hacer un emplazamiento también a Chile Vamos a que defiendan la PGU, que es un legado del exPresidente Sebastián Piñera, que se ha ido construyendo gobierno tras gobierno, de izquierda a derecha. Si el problema es el financiamiento de los derechos sociales, veamos cómo tenemos un acuerdo para que Chile recaude más recursos para financiar esos derechos sociales, y no estemos viendo cómo disminuirlos para afectar a la gente", manifestó el diputado Soto.

