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5 de julio de 2026

MÚSICO CORRENTINO IGNACIO PORRAS LLEVA EL CHAMAMÉ AL CARNAVAL DE INVIERNO DE PUNTA ARENAS JUNTO A AGRUPACIONES PATAGÓNICAS

Patagonia Rural

Ignacio Porras

El acordeonista y referente del chamamé correntino Ignacio Porras visitó los estudios de Polar Comunicaciones para conversar sobre su participación en el Carnaval de Invierno de Punta Arenas, donde será parte de la presentación de la agrupación Kilómetros 100 Sentimiento Campero. En Patagonia Rural, el músico destacó el valor de compartir esta expresión cultural en Magallanes y fortalecer los lazos que unen a las comunidades de ambos lados de la Patagonia.

Durante la entrevista, Porras relató que lleva cerca de tres meses recorriendo Chile con una gira que lo ha llevado por Chiloé, Santiago y distintos puntos de la Patagonia. Explicó que su participación en Punta Arenas se concretó gracias al trabajo conjunto con Chamanes de la Patagonia y la productora Kinsha Music Group, permitiéndole difundir la historia y las tradiciones del chamamé, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En Patagonia Rural, el músico valoró el trabajo que realizan agrupaciones locales como Kilómetros 100 Sentimiento Campero y Chamanes de la Patagonia para mantener vigente este género musical en la región. Asimismo, recordó que esta última agrupación ha representado a Chile en la Fiesta Nacional del Chamamé de Corrientes, fortaleciendo el intercambio cultural entre Argentina y Magallanes.

Como parte de la conversación, Ignacio Porras interpretó un fragmento de "Kilómetro 11", considerado uno de los himnos del chamamé, compartiendo además la historia que inspiró su creación. El artista invitó a disfrutar de las actividades del Carnaval de Invierno y destacó que la música y las tradiciones rurales continúan siendo un puente que une a toda la Patagonia, más allá de las fronteras.





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