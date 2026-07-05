Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de julio de 2026

DEL RECUERDO: ASÍ SE SENTÍA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN CALLE BORIES

Durante varios años, el principal desfile del Carnaval de Invierno recorrió la calle Bories, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, vecinos y visitantes en el centro de Punta Arenas.

731365943_18271503166293476_2144511009953621613_n

Durante gran parte de la historia del Carnaval de Invierno, la calle Bories fue el escenario principal de una de las celebraciones más tradicionales de Punta Arenas. En ese lugar, miles de personas se reunían para presenciar el paso de carros alegóricos, murgas y batucadas, transformando el centro de la ciudad en un espacio de encuentro durante la temporada invernal.

A lo largo de los años, el desfile congregó a familias completas, vecinos y visitantes que se distribuían a ambos lados de la avenida para seguir el recorrido de las distintas agrupaciones. La actividad también generaba un importante movimiento en el comercio del sector, con locales que recibían un mayor flujo de público durante la realización del evento.

Con el paso del tiempo, el Carnaval de Invierno trasladó su recorrido a la Costanera del Estrecho, donde actualmente se desarrolla la tradicional celebración. Sin embargo, las imágenes de las antiguas ediciones en calle Bories continúan formando parte de la memoria colectiva de muchos habitantes de Punta Arenas.

A 30 años de la creación del Carnaval de Invierno, los registros históricos permiten recordar cómo se vivía esta tradicional fiesta en uno de los sectores más emblemáticos del centro de la ciudad y revivir parte de la historia de una celebración que ha marcado a generaciones de magallánicos.




CR 34

MÁS DE 30 MIL PERSONAS DIERON VIDA A LA PRIMERA NOCHE DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 30 MIL PERSONAS DIERON VIDA A LA PRIMERA NOCHE DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

Leer Más

​La jornada inaugural reunió a familias, vecinos y turistas en la Costanera del Estrecho, con 64 agrupaciones y cerca de tres mil participantes en el desfile conmemorativo por los 30 años del evento.

​La jornada inaugural reunió a familias, vecinos y turistas en la Costanera del Estrecho, con 64 agrupaciones y cerca de tres mil participantes en el desfile conmemorativo por los 30 años del evento.

CR 34
nuestrospodcast
731365943_18271503166293476_2144511009953621613_n

DEL RECUERDO: ASÍ SE SENTÍA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN CALLE BORIES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
731365943_18271503166293476_2144511009953621613_n

DEL RECUERDO: ASÍ SE SENTÍA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN CALLE BORIES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CHIC en la U de Chile Con Autoridades 1

CHIC Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE PROYECTAN NUEVAS LÍNEAS DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alcaldesaprimaveramop

ALCALDESA DE PRIMAVERA INSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA Y-655 TRAS REUNIÓN CON EL SEREMI DEL MOP

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.