DEL RECUERDO: ASÍ SE SENTÍA EL CARNAVAL DE INVIERNO EN CALLE BORIES

Durante gran parte de la historia del Carnaval de Invierno, la calle Bories fue el escenario principal de una de las celebraciones más tradicionales de Punta Arenas. En ese lugar, miles de personas se reunían para presenciar el paso de carros alegóricos, murgas y batucadas, transformando el centro de la ciudad en un espacio de encuentro durante la temporada invernal.

A lo largo de los años, el desfile congregó a familias completas, vecinos y visitantes que se distribuían a ambos lados de la avenida para seguir el recorrido de las distintas agrupaciones. La actividad también generaba un importante movimiento en el comercio del sector, con locales que recibían un mayor flujo de público durante la realización del evento.

Con el paso del tiempo, el Carnaval de Invierno trasladó su recorrido a la Costanera del Estrecho, donde actualmente se desarrolla la tradicional celebración. Sin embargo, las imágenes de las antiguas ediciones en calle Bories continúan formando parte de la memoria colectiva de muchos habitantes de Punta Arenas.

A 30 años de la creación del Carnaval de Invierno, los registros históricos permiten recordar cómo se vivía esta tradicional fiesta en uno de los sectores más emblemáticos del centro de la ciudad y revivir parte de la historia de una celebración que ha marcado a generaciones de magallánicos.





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