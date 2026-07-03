PATAGONIA LIGHT FESTIVAL SUPERA LOS 100 MIL ASISTENTES Y CONSOLIDA SU CRECIMIENTO

Más de 100 mil personas recorrieron el circuito del Patagonia Light Festival durante sus ocho noches de funcionamiento, consolidando a esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas como uno de los principales panoramas culturales de las Invernadas 2026 y una de las propuestas de iluminación urbana más relevantes del país. El evento, desarrollado entre el 25 de junio y el 2 de julio, reunió a familias, turistas y vecinos en torno a un recorrido gratuito que integró patrimonio, arte, tecnología y puso en valor el espacio público del centro de la ciudad.

La segunda versión del festival duplicó su programación respecto del año anterior, pasando de 10 a 20 intervenciones lumínicas distribuidas entre el Santuario María Auxiliadora y la Plaza Benjamín Muñoz Gamero. Ocho edificios patrimoniales fueron intervenidos con espectáculos de luz y mapping, acompañados por instalaciones interactivas y presentaciones musicales en vivo, transformando el centro de la capital regional en un escenario cultural durante las vacaciones de invierno. Además, la iniciativa alcanzó más de un millón de visualizaciones y cerca de 60 mil interacciones en redes sociales, ampliando significativamente su impacto más allá de Magallanes.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que el festival no solo incrementó su programación, sino también su alcance presencial y digital. "En esta segunda edición duplicamos las intervenciones y los espacios, pero el crecimiento fue aún mayor en participación. Según las estimaciones de Carabineros y Seguridad Pública, más de 100 mil personas recorrieron el circuito durante estos ocho días. En redes sociales pasamos de 11.500 interacciones el año pasado a más de 60 mil, superando el millón de visualizaciones. Lo que hicimos fue redescubrir nuestra ciudad a través de la luz, poniendo en valor nuestro patrimonio y generando un beneficio directo para el comercio del centro y para el turismo. Este proyecto fue posible gracias al compromiso de la empresa privada. Agradecemos especialmente a Edelmag, nuestro principal auspiciador, así como a Banco de Chile, Cervecería Austral y a todas las empresas e instituciones que hicieron posible que Punta Arenas brillara más que nunca durante este invierno".

Desde Edelmag, empresa que presentó el festival por segundo año consecutivo, su gerente comercial, Diego Díaz, valoró el impacto que tuvo la iniciativa en la comunidad. "Fueron ocho días en los que la Municipalidad, junto a los distintos auspiciadores y nosotros como Empresa Eléctrica de Magallanes, volvimos a creer en este proyecto. La gran cantidad de asistentes demuestra el valor que tiene esta actividad para la comunidad. Iniciar el invierno con eventos como el Chapuzón y el Patagonia Light Festival fortalece el vínculo con las familias magallánicas, al mismo tiempo que permite mostrar nuestra arquitectura desde una perspectiva distinta. Estamos muy agradecidos por la invitación del alcalde y especialmente satisfechos por los excelentes resultados que tuvo esta hermosa iniciativa".

El director artístico del Patagonia Light Festival, Manuel Guzmán, resaltó el desafío que significó ampliar la propuesta y la positiva respuesta del público. "Esta edición representó un desafío mucho mayor. Llevar adelante 20 intervenciones simultáneas, considerando además las condiciones climáticas propias de Punta Arenas, fue un trabajo enorme para todo el equipo. Haber superado los 100 mil asistentes durante los ocho días nos deja muy satisfechos. Queremos agradecer a la empresa privada, al equipo municipal, a los vecinos del sector y, especialmente, a los magallánicos, que hicieron suyo el espacio público de manera ejemplar, con un ambiente familiar y de mucho respeto".

Entre los rostros invitados estuvo Paola Mattioni, primera reina del Carnaval de Invierno, quien destacó el ambiente vivido durante el festival y extendió la invitación a las próximas actividades de las Invernadas. "Estoy muy feliz de haber sido parte de esta gran fiesta de la luz en Magallanes. Agradezco a todas las personas que asistieron y también a las empresas que hicieron posible este hermoso espectáculo, iluminando nuestra infraestructura y llenando de color la ciudad. Y esto aún continúa: los esperamos el 3, 4 y 5 de julio en la Costanera para celebrar juntos los 30 años del Carnaval de Invierno".