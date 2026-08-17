Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de agosto de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN Y JUNAEB ENTREGARON COMPUTADORES DE BECA TIC 2026 EN TIERRA DEL FUEGO

La jornada comenzó en la comuna de Porvenir, donde la comitiva entregó 58 computadores a los estudiantes beneficiarios de la comuna.

BecasTICTdf

Con el objetivo de descentralizar los beneficios estatales y reducir la brecha digital en las zonas más extremas del país, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, junto a la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, lideraron un despliegue territorial en las comunas de Porvenir y Primavera para concretar la entrega de la Beca TIC 2026.

La jornada comenzó en la comuna de Porvenir, donde la comitiva entregó 58 computadores a los estudiantes beneficiarios de la comuna. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, para otorgar otros 5 equipos tecnológicos, sumando así un importante hito en la provincia de Tierra del Fuego.

 
El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, destacó el impacto de este beneficio en la equidad territorial:
"Para nosotros es muy importante que estos beneficios lleguen a todos los rincones de nuestra región. Hoy estamos en Tierra del Fuego entregando computadores que son una herramienta concreta para apoyar los aprendizajes y abrir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. La distancia geográfica no puede ser una barrera para acceder a la tecnología y a las oportunidades que ofrece la educación”.

 
Por su parte, la directora regional de Junaeb Magallanes y de la Antártica Chilena, Natacha Carrasco, enfatizó el valor social del programa:

 
"Como Junaeb Magallanes, nos llena de orgullo desplegar la Beca TIC 2026 en nuestra región. Desde Punta Arenas hasta Puerto Williams, pasando por Porvenir y Puerto Natales, estamos entregando computadores de última generación equipados con internet gratuito por un año y herramientas de Inteligencia Artificial. Este beneficio no es solo un equipo tecnológico; es una herramienta clave para acortar las distancias y emparejar la cancha educativa de nuestros estudiantes de séptimo básico en el extremo sur. Seguimos trabajando con el firme compromiso de apoyar el talento local y aliviar el bolsillo de las familias magallánicas”.

Impacto regional y características técnicas

 
Durante este año, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena distribuirá un total de 1.095 equipos. El desglose de beneficiarios contempla a 1.084 estudiantes de 7° básico de la Educación Pública Regular, 10 de Educación Especial Pública y 1 alumno perteneciente a un establecimiento particular subvencionado. El programa también considera a estudiantes de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

 
Los computadores otorgados este año destacan por su alto estándar tecnológico. Cuentan con un procesador Intel N150, 8 GB de memoria RAM, un disco de almacenamiento sólido de 128 GB SSD y pantalla de 15 pulgadas. Vienen equipados con el sistema operativo Windows 11 Pro, la suite de oficina Microsoft Office Home and Business 2024, además de incorporar herramientas pedagógicas adaptadas para necesidades educativas especiales.

Seguridad y conectividad ampliada

 
Una de las principales novedades de la versión 2026 es el incremento en los beneficios de conectividad, asegurando 12 meses de internet móvil gratuito para todos los estudiantes seleccionados. Asimismo, con el fin de proteger la inversión familiar, cada equipo dispone de 14 meses de garantía técnica y el moderno software de seguridad “Rastreo Full”, diseñado para facilitar la geolocalización del notebook en caso de robo.

 
El despliegue territorial continuará desarrollándose de forma programada durante las próximas semanas en el resto de las comunas magallánicas, incluyendo Natales, San Gregorio, Laguna Blanca, Punta Arenas, Torres del Paine y Cabo de Hornos, asegurando una distribución oportuna a todos sus beneficiarios.

seremigobierni

SEREMI DE GOBIERNO ASEGURA QUE FONDO COMÚN MUNICIPAL NO SE VERÁ AFECTADO POR EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES PARA MAYORES DE 65 AÑOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CONECTIVIDAD RURAL Y CABLE ANTÁRTICO MARCAN REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR FLIES Y LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

Leer Más

El propósito de la reunión era revisar los avances en temas relevantes para la zona, que se habían discutido durante su primera reunión hace unos meses atrás.

El propósito de la reunión era revisar los avances en temas relevantes para la zona, que se habían discutido durante su primera reunión hace unos meses atrás.

goresubsecretariatelecomunicaciones
nuestrospodcast
futuradotacionantartica

FUTURA DOTACIÓN DE LA BASE NAVAL ANTÁRTICA “CAPITÁN ARTURO PRAT” COMPLETA PREPARACIÓN ESPECIALIZADA PARA DESPLIEGUE ANTÁRTICO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
BecasTICTdf

SEREMI DE EDUCACIÓN Y JUNAEB ENTREGARON COMPUTADORES DE BECA TIC 2026 EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
NUEVA DIRECTIVA AGIA MAGALLANES

AGIA MAGALLANES PRESENTA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2026–2028

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2026-08-13 at 17

SUBDERE MAGALLANES INICIA ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS OFICIALES DEL PRESIDENTE KAST A MUNICIPIOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.