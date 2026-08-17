SEREMI DE EDUCACIÓN Y JUNAEB ENTREGARON COMPUTADORES DE BECA TIC 2026 EN TIERRA DEL FUEGO

Con el objetivo de descentralizar los beneficios estatales y reducir la brecha digital en las zonas más extremas del país, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, junto a la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, lideraron un despliegue territorial en las comunas de Porvenir y Primavera para concretar la entrega de la Beca TIC 2026.



La jornada comenzó en la comuna de Porvenir, donde la comitiva entregó 58 computadores a los estudiantes beneficiarios de la comuna. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta Cerro Sombrero, en la comuna de Primavera, para otorgar otros 5 equipos tecnológicos, sumando así un importante hito en la provincia de Tierra del Fuego.



El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, destacó el impacto de este beneficio en la equidad territorial:

"Para nosotros es muy importante que estos beneficios lleguen a todos los rincones de nuestra región. Hoy estamos en Tierra del Fuego entregando computadores que son una herramienta concreta para apoyar los aprendizajes y abrir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. La distancia geográfica no puede ser una barrera para acceder a la tecnología y a las oportunidades que ofrece la educación”.



Por su parte, la directora regional de Junaeb Magallanes y de la Antártica Chilena, Natacha Carrasco, enfatizó el valor social del programa:



"Como Junaeb Magallanes, nos llena de orgullo desplegar la Beca TIC 2026 en nuestra región. Desde Punta Arenas hasta Puerto Williams, pasando por Porvenir y Puerto Natales, estamos entregando computadores de última generación equipados con internet gratuito por un año y herramientas de Inteligencia Artificial. Este beneficio no es solo un equipo tecnológico; es una herramienta clave para acortar las distancias y emparejar la cancha educativa de nuestros estudiantes de séptimo básico en el extremo sur. Seguimos trabajando con el firme compromiso de apoyar el talento local y aliviar el bolsillo de las familias magallánicas”.

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Impacto regional y características técnicas



Durante este año, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena distribuirá un total de 1.095 equipos. El desglose de beneficiarios contempla a 1.084 estudiantes de 7° básico de la Educación Pública Regular, 10 de Educación Especial Pública y 1 alumno perteneciente a un establecimiento particular subvencionado. El programa también considera a estudiantes de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.



Los computadores otorgados este año destacan por su alto estándar tecnológico. Cuentan con un procesador Intel N150, 8 GB de memoria RAM, un disco de almacenamiento sólido de 128 GB SSD y pantalla de 15 pulgadas. Vienen equipados con el sistema operativo Windows 11 Pro, la suite de oficina Microsoft Office Home and Business 2024, además de incorporar herramientas pedagógicas adaptadas para necesidades educativas especiales.



Seguridad y conectividad ampliada



Una de las principales novedades de la versión 2026 es el incremento en los beneficios de conectividad, asegurando 12 meses de internet móvil gratuito para todos los estudiantes seleccionados. Asimismo, con el fin de proteger la inversión familiar, cada equipo dispone de 14 meses de garantía técnica y el moderno software de seguridad “Rastreo Full”, diseñado para facilitar la geolocalización del notebook en caso de robo.



El despliegue territorial continuará desarrollándose de forma programada durante las próximas semanas en el resto de las comunas magallánicas, incluyendo Natales, San Gregorio, Laguna Blanca, Punta Arenas, Torres del Paine y Cabo de Hornos, asegurando una distribución oportuna a todos sus beneficiarios.

