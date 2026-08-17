SEREMI DE CIENCIA DESTACA PROYECCIÓN DE MAGALLANES COMO POLO CIENTÍFICO Y ANUNCIA FOCO EN ANTÁRTICA, EMPLEO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La realización de la cuenta pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Punta Arenas fue valorada como una señal de descentralización y una oportunidad para posicionar a Magallanes como un polo estratégico de desarrollo científico a nivel nacional. Así lo planteó esta mañana el seremi de Ciencia de Magallanes, Carlos Olave Solar, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional destacó especialmente que la ministra de Ciencia y la subsecretaria de la cartera se trasladaran hasta Magallanes para desarrollar una agenda de tres días, que además de la cuenta pública contempló encuentros con actores del ecosistema científico regional, visitas a instituciones y actividades vinculadas con educación, astroturismo, inteligencia artificial e investigación antártica.

Para Olave, la presencia de las máximas autoridades de la cartera en la región representa una señal concreta respecto de la importancia que tiene el territorio dentro de la estrategia científica del país.

“Yo creo que fue una tremenda señal de parte de nuestro ministerio, de nuestra ministra y subsecretaria, el gobierno en general, haber pedido que los ministerios se desplegaran en regiones y qué mejor que hacer una cuenta pública a nivel regional. Esto nos lleva a pensar que el interés local es sumamente importante y coincide con uno de los 6 ejes que tenemos, que las regiones como motor de desarrollo”.

En esa línea, sostuvo que la visita permitió mostrar directamente a las autoridades nacionales las capacidades existentes en Magallanes y generar un mayor conocimiento sobre las particularidades de la región.

“Eso muestra el valor que tiene nuestra región y da a entender también que Magallanes es un polo importante de desarrollo y de conexión y tiene conexión con el país”, señaló.

Mayor articulación entre ciencia, producción y territorio

Uno de los aspectos abordados durante la conversación fue la necesidad de ampliar la mirada respecto del rol que cumple la ciencia en la región. En ese sentido, Olave planteó que la investigación no debe entenderse exclusivamente como una actividad asociada a las universidades o centros académicos, sino como un componente capaz de generar impactos en sectores productivos y estratégicos.

Entre las áreas mencionadas aparecen el turismo de intereses especiales, el turismo antártico, el astroturismo, las macroalgas, la transición energética y las investigaciones desarrolladas en el territorio subantártico.

“Sabemos y hemos conversado en varias ocasiones que la ciencia en Magallanes es un tema extremadamente importante. Se hace mucha ciencia. Magallanes y la Antártica Chilena tiene un impacto mundial en la ciencia, es muy atractivo para los científicos”, afirmó.

A juicio del seremi, la presencia de las autoridades nacionales permitió además abrir nuevas posibilidades para discutir la priorización de recursos destinados a investigación y conocer de primera fuente las necesidades de quienes desarrollan ciencia en la región.

“Se abre una posibilidad y un puntapié bastante importante para nosotros como región y haber posicionado la región a nivel ministerial”, sostuvo.

Antártica como eje estratégico y científico

La dimensión antártica fue uno de los principales temas abordados durante la entrevista. Olave señaló que la visita de las autoridades nacionales permitió reforzar la importancia que tiene para el país la ubicación estratégica de Magallanes y su cercanía con el continente blanco.

En este contexto, destacó la visita realizada al Instituto Antártico Chileno (INACH), instancia en la que las autoridades pudieron conocer laboratorios y reunirse con representantes de la institución.

“Se consolida el tema antártico a nivel de nuestras autoridades, porque si bien conocen, saben de qué estamos hablando con el tema antártico, el estar acá y ver la importancia que tiene para nosotros la cercanía a la Antártica ya se sensibiliza más la persona en sí y eso también genera más posibilidades de potenciar las políticas públicas que estamos llevando a cabo”, explicó.

El seremi recordó además que existe un convenio entre el Ministerio de Ciencia y el INACH, mediante el cual se traspasan recursos, y señaló que se está evaluando la posibilidad de fortalecer algunos aspectos de dicho acuerdo.

A ello sumó una definición que, según explicó, busca darle mayor uso científico a la infraestructura disponible para las investigaciones antárticas, particularmente al rompehielos Almirante Viel.

“Nosotros estamos intentando que lo que, con el rompehielos, podamos movilizarlos, generar ese impacto científico que tiene que generarse y eso se tiene que hacer a través de un presupuesto consolidado para esto”, indicó.

En ese sentido, planteó que uno de los objetivos es que la infraestructura pueda estar disponible durante más tiempo para científicos locales y nacionales.

“Vamos a intentar, digo yo, porque siempre es difícil, no me gusta prometer, me gusta intentar, mejorar esa parte y consolidar esa parte de la ciencia que tiene que ver con el rompehielos Viel para visitar la Antártica más años y, sobre todo, que esté disposición de científicos locales, nacionales y puedan utilizarse esos recursos. Una tremenda infraestructura que tenemos y que debe bien utilizarse”, afirmó.

Para Olave, una mayor actividad científica en el continente blanco también tiene implicancias que trascienden la investigación.

“Eso nos da también pertinencia, soberanía, nos da todo lo que queremos demostrar como país, no tan solo como ministerio, como país en la zona antártica”, sostuvo.

Recursos científicos con mayor focalización

Otro de los puntos centrales de la conversación fue la nueva orientación de los recursos del Ministerio de Ciencia. Olave explicó que durante la cuenta pública se presentaron áreas estratégicas que concentrarán una parte importante de los fondos, manteniendo al mismo tiempo un porcentaje destinado a investigación de libre elección.

Según detalló, aproximadamente un 70% de los recursos de uno de los instrumentos se concentrará en áreas estratégicas priorizadas, mientras que el 30% restante continuará disponible para las distintas áreas de investigación que determinen los propios científicos.

El seremi defendió esta focalización argumentando que los recursos públicos son limitados y que deben producir impactos concretos.

“Tenemos pocos recursos, pero sabemos que el país tiene otras necesidades también y lo que tenemos en ciencia lo vamos a utilizar bien, como corresponde”, manifestó.

Una de las modificaciones destacadas por Olave corresponde a las becas de doctorado y la focalización de sus beneficiarios, particularmente en personas chilenas o extranjeras con residencia definitiva en Chile.

La autoridad vinculó esta medida con la necesidad de enfrentar la situación laboral de profesionales altamente calificados que, pese a contar con formación doctoral, encuentran dificultades para insertarse laboralmente.

“Tenemos una gran cantidad de gente con doctorado sin trabajo y esto significa aumentar la posibilidad de trabajo para esa gente que es chileno o extranjero residente en Chile, para que tengan una estabilidad, un trabajo, puedan posicionarse en la industria o en la Academia”, señaló.

Según indicó, actualmente cerca de un 9% de las personas con doctorado se encontrarían sin trabajo, situación que el Ministerio buscaría abordar mediante una utilización más focalizada de sus instrumentos.

Inteligencia artificial: Magallanes entre las ciudades piloto

La inteligencia artificial también ocupó un espacio relevante en la conversación. Olave confirmó que Punta Arenas forma parte de las ciudades piloto de una iniciativa relacionada con inteligencia artificial y destacó el trabajo que se está desarrollando junto al municipio.

La autoridad sostuvo que el desafío no consiste únicamente en utilizar las nuevas tecnologías, sino también en generar capacidades locales para desarrollar soluciones propias.

“Nosotros como Estado queremos ser actores, no espectadores de la inteligencia artificial. Queremos utilizarla, pero también generarla”, enfatizó.

En ese contexto, señaló que la inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades para la generación de ciencia y tecnología en la región, considerando que parte de su infraestructura puede concentrarse en espacios determinados y no necesariamente requiere de la presencia territorial que demandan otras disciplinas científicas.

Olave también planteó la necesidad de avanzar en alfabetización digital y en la incorporación de estas herramientas dentro de los procesos educativos.

“Es muy distinto generar una y decirle a la inteligencia artificial ‘genera un discurso’, a decirle ‘genera un discurso y modifícalo o ayúdame’, porque esa parte del pensamiento crítico tiene que estar permanente, porque si no dejamos que haga todo y nosotros no hacemos nada”, explicó.

A su juicio, el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de capacidades humanas que permitan evaluar críticamente los resultados generados por estas herramientas.

“Eso tampoco creo que el ser humano perdería un poco el sentido en esa forma de llevar esta tecnología, realizable y de ayuda a cada uno”, agregó.

Hacia una política científica con impacto regional

Durante la entrevista, el seremi también abordó la dimensión espacial y tecnológica que comienza a adquirir relevancia en Magallanes, mencionando las conversaciones sostenidas con autoridades regionales en torno a la ciencia aeroespacial y las antenas instaladas en el sector norte de Punta Arenas.

A juicio de Olave, estas iniciativas forman parte de un proceso de preparación de la región para enfrentar los desafíos científicos y tecnológicos de las próximas décadas.

En ese sentido, destacó que la visita de la ministra y la subsecretaria permitió no solamente rendir cuenta de lo realizado, sino también proyectar una agenda de largo plazo.

El seremi sostuvo que la estrategia busca que Magallanes pueda aprovechar sus ventajas naturales, territoriales y geográficas para fortalecer su posición dentro del ecosistema científico nacional.

“Magallanes también tiene una capacidad tremenda en cuanto a investigación, tecnología, innovación en general”, afirmó.

Finalmente, Olave valoró el despliegue realizado durante los tres días de visita de las autoridades nacionales, destacando las actividades con niños, instituciones científicas, centros educativos, actores productivos y medios de comunicación regionales.

A su juicio, el objetivo es que la ciencia deje de ser percibida como una actividad distante y pueda vincularse directamente con las necesidades y oportunidades del territorio.





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