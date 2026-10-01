GOBIERNO DUPLICA FONDO EMPRENDEDOR PARA APOYAR A 48 BENEFICIARIOS EN MAGALLANES

​El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, dio a conocer la ampliación del fondo Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec, a través de una nueva inyección de recursos que permitirá duplicar la cantidad de beneficiarios en esta iniciativa que apoya a personas desempleadas en la puesta en marcha de un nuevo negocio formal.



La implementación de la segunda etapa del programa incorpora un presupuesto adicional de $2.500 millones, lo que permitirá pasar de 583 beneficiarios a más 1.100 a nivel nacional, aumentando el alcance de esta medida que busca enfrentar la emergencia laboral que vive actualmente el país.



Al respecto, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Francisco Birke, valoró el lanzamiento de esta segunda etapa: “El aumento en los cupos del programa Capital Semilla Modo Empleo de Sercotec refleja el compromiso que tiene el gobierno en poder recuperar los empleos de manera sostenible y con esto reactivar la economía nacional y regional. El aumento significa pasar de 24 a 48 beneficiarios apuntando específicamente a mujeres, jóvenes y adultos de más de 55 años quienes son los que comprenden el segmento con una tasa de desocupación mayor”.



Por su parte, la Directora Regional de Sercotec, Sabrina Garay, destacó el impacto local de esta iniciativa: “Esta gran noticia representa una tremenda oportunidad para Magallanes. Tuvimos más de 170 postulaciones, lo que nos permite beneficiar a 24 personas adicionales de las que teníamos al principio, quienes hoy tienen la posibilidad de formalizar e iniciar sus negocios, abriendo las puertas a nuevos mercados. Por otro lado, esto refleja el compromiso claro del gobierno del Presidente Kast con la reactivación económica, haciéndose cargo del desempleo de los últimos años y entregando más oportunidades a lo largo del territorio nacional, con un especial énfasis en jóvenes y mujeres, quienes han tenido mayores dificultades para acceder al mercado laboral”.



Capital Semilla Modo Empleo es un fondo concursable especial que otorga un subsidio no reembolsable de $3 millones, además de asesoría y acompañamiento especializado, para la creación de nuevas pymes formales. El beneficio está dirigido a personas desempleadas que sean jóvenes (entre 18 y 29 años), mujeres y adultos sobre los 55 años, segmentos que presentan mayores dificultades de acceso o reinserción al empleo.



Esta segunda etapa focalizará los recursos en ampliar la cobertura de la convocatoria realizada en agosto, aumentando las posibilidades de los postulantes a acceder al financiamiento, sin considerar un nuevo proceso concursable.



La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por la Mesa Interministerial por el Empleo liderada por el Ministerio de Economía con participación de diversas carteras de Gobierno, y se enmarca en la estrategia “Modo Empleo” a través de la cual se busca enfrentar la alta tasa de desempleo que impacta la vida de casi un millón de personas, promoviendo que la generación de nuevos puestos de trabajo sea una prioridad transversal para el Gobierno y actores regionales, públicos y privados.

