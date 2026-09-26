COMUNIDAD YAGÁN DE PUERTO WILLIAMS RECIBE ORIENTACIÓN PARA POSTULAR A FONDOS SERCOTEC

Integrantes de la Comunidad Indígena Yagán “Bahía Mejillones” de Puerto Williams participaron en una charla de orientación realizada en la Biblioteca Pública Municipal Pierre Chili. La actividad estuvo enfocada en entregar herramientas para desarrollar ideas de negocio y preparar proyectos para postular a fondos Sercotec dirigidos a la comunidad.

Durante la jornada se explicó el modelo de negocios Canvas, metodología que permite ordenar distintos aspectos de un emprendimiento, como la identificación de potenciales clientes, la propuesta de valor, los recursos necesarios y los canales de distribución. También se abordaron las fuentes de ingresos y los costos asociados a cada iniciativa.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, llamó a los integrantes de la Comunidad Yagán que cumplan con los requisitos a aprovechar la convocatoria. La directora regional de Sercotec Magallanes, Sabrina Garay, también invitó a revisar las bases y realizar las postulaciones dentro del plazo establecido.

Emprende Yagán contempla un subsidio de $3.500.000 para personas que buscan poner en marcha un nuevo negocio, mientras que Crece Yagán entrega $5.000.000 para fortalecer micro y pequeñas empresas y cooperativas pertenecientes al pueblo Yagán. Ambas iniciativas son ejecutadas por Sercotec con recursos del Gobierno Regional de Magallanes, a través del FNDR. Las postulaciones estarán abiertas hasta el viernes 2 de octubre y quienes requieran orientación pueden acudir a la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, ubicada en O'Higgins 187, de lunes a viernes.

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