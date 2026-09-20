CARRERA DE GARZONES Y JUEGOS POPULARES REUNIERON A LA COMUNIDAD EN PORVENIR

Este sábado 19 de septiembre se desarrolló en Porvenir la tradicional Carrera de Garzones y Garzonas, junto a una serie de juegos populares que convocaron a familias, vecinos y visitantes en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La jornada comenzó a las 16:00 horas en el sector de las ramadas de calle John Williams y fue organizada por la Municipalidad de Porvenir, a través de su Oficina de Deportes y Recreación.

En la Carrera de Garzones y Garzonas, los participantes debieron completar un recorrido manteniendo el equilibrio de los elementos que transportaban. El primer lugar fue para Marco Aguayo Calisto, representante del Restaurant Anclamar, quien recibió un premio de $100.000. El segundo puesto correspondió a Óscar Barría, con $70.000, mientras que Renato García obtuvo el tercer lugar.

La jornada continuó con juegos populares dirigidos a personas de distintas edades, como parte de las actividades destinadas a mantener estas tradiciones durante las celebraciones de Fiestas Patrias. La actividad se sumó a la programación del Mes de la Patria en Porvenir.

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