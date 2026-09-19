FIESTAS PATRIAS REUNIERON A FAMILIAS Y AGRUPACIONES DE TRES COMUNAS EN PRIMAVERA

La Municipalidad de Primavera realizó distintas actividades durante las Fiestas Patrias en Cerro Sombrero, donde familias de la comuna participaron en juegos tradicionales y actividades recreativas. La jornada tuvo como escenario principal el gimnasio de uso múltiple de la escuela de Cerro Sombrero.

Entre las actividades se incluyeron pesca milagrosa, emboque, juego de las argollas, carreras de sacos, tirar la cuerda y silla musical. La programación reunió a niños, jóvenes y adultos en torno a juegos asociados a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las actividades también se extendieron hasta el sector de La Ponderosa, donde se desarrolló un encuentro intercomunal de rayuela. La competencia reunió a 22 parejas y contó con representantes de las comunas de Primavera, Porvenir y Timaukel.

La jornada permitió reunir a participantes de distintas comunas de Tierra del Fuego en torno a una actividad deportiva y tradicional. De acuerdo con la Municipalidad de Primavera, la programación buscó mantener las tradiciones y generar espacios de encuentro para la comunidad durante las celebraciones patrias.

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