REGIMIENTO PUDETO REALIZA 42 DONACIONES EFECTIVAS DE SANGRE PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Una jornada de donación de sangre se realizó en dependencias del Regimiento Pudeto, iniciativa que permitió concretar 42 donaciones efectivas destinadas al Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes. La actividad se desarrolló durante la previa del fin de semana largo de Fiestas Patrias.

La colecta fue organizada de manera conjunta por integrantes del Regimiento Pudeto y el Banco de Sangre del establecimiento, con el objetivo de contribuir a la disponibilidad de componentes sanguíneos para pacientes hospitalizados y ambulatorios que requieren transfusiones.

El director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, valoró la participación de los integrantes de la institución militar y destacó que las 42 donaciones representan un aporte para mantener reservas adecuadas y responder oportunamente ante emergencias y requerimientos transfusionales durante este fin de semana largo.

Por su parte, el tecnólogo médico supervisor (s) del Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes, César Serón, agradeció la participación de los funcionarios e integrantes del Regimiento Pudeto y destacó que cada donación constituye un aporte para tratamientos y procedimientos médicos que requieren transfusiones.