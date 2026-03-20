Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de marzo de 2026

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN PORVENIR MEDIANTE DONACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

La entrega, realizada este jueves en las dependencias del establecimiento, forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de la compañía.

tabsacomputadores
La empresa naviera TABSA concretó una importante donación de equipos informáticos a la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir la que cuenta con 475 estudiantes de eseñanza pre básica y básica. La entrega, realizada este jueves en las dependencias del establecimiento, forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de la compañía.
Ángel Mora, Director (S) del plantel educativo, manifestó su gratitud por el aporte: "Estamos muy agradecidos con TABSA, empresa que lleva harto tiempo apoyándonos. Estos computadores nos van a servir mucho para nuestro trabajo administrativo considerando que en estos tiempos la tecnología es parte de la educación", señaló el docente.

Por su parte, Janko Kusanovic, Coordinador de Operaciones del servicio Punta Arenas - Porvenir de TABSA, destacó que para la compañía es prioritario respaldar el desarrollo local. "Más allá de la entrega de estos equipos, estamos por renovar el convenio con la Municipalidad para otorgar pasajes liberados a estudiantes y personas de la tercera edad, reafirmando nuestro vínculo con la comunidad fueguina", destacó.
directorio ministra

COLEGIO DE PROFESORES SEGUIRÁ ATENTO AL ANUNCIADO AJUSTE PRESUPUESTARIO. INSISTE QUE NO PUEDE HABER DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE SALUD AVANZAN EN CONVENIO E INFRAESTRUCTURA PARA MAGALLANES

Leer Más

Autoridades regionales y nacionales abordaron listas de espera, formación de especialistas y proyectos clave como Cesfam y postas rurales.

Autoridades regionales y nacionales abordaron listas de espera, formación de especialistas y proyectos clave como Cesfam y postas rurales.

goreminsal
nuestrospodcast
FPM5

CANCILLER PÉREZ MACKENNA REALIZA VIAJE A LA ANTÁRTICA Y REFUERZA EL ROL DE DICHO TERRITORIO EN SOBERANÍA, CIENCIA, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
tabsacomputadores

TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN PORVENIR MEDIANTE DONACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
torres-del-paine-circuito-o

DOS CANADIENSES Y UN POLACO, NUEVOS DETENIDOS POR PRENDER FUEGO EN TORRES DEL PAINE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA ADVIERTE SOBRE PAUSA DEL HIDRÓGENO VERDE Y LLAMA A REPLANTEAR ESTRATEGIA REGIONAL EN MAGALLANES