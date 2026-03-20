TABSA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN EN PORVENIR MEDIANTE DONACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

La empresa naviera TABSA concretó una importante donación de equipos informáticos a la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir la que cuenta con 475 estudiantes de eseñanza pre básica y básica. La entrega, realizada este jueves en las dependencias del establecimiento, forma parte del programa de responsabilidad social empresarial de la compañía.

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Ángel Mora, Director (S) del plantel educativo, manifestó su gratitud por el aporte: "Estamos muy agradecidos con TABSA, empresa que lleva harto tiempo apoyándonos. Estos computadores nos van a servir mucho para nuestro trabajo administrativo considerando que en estos tiempos la tecnología es parte de la educación", señaló el docente.

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Por su parte, Janko Kusanovic, Coordinador de Operaciones del servicio Punta Arenas - Porvenir de TABSA, destacó que para la compañía es prioritario respaldar el desarrollo local. "Más allá de la entrega de estos equipos, estamos por renovar el convenio con la Municipalidad para otorgar pasajes liberados a estudiantes y personas de la tercera edad, reafirmando nuestro vínculo con la comunidad fueguina", destacó.