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28 de abril de 2026

GRAVE ESTADO DE RUTAS EN TIERRA DEL FUEGO PONE EN RIESGO VIDAS HUMANAS Y EVIDENCIA FALTA DE MANTENCIÓN EN ZONAS AISLADAS DE CHILE

​El pasado viernes, en el contexto de labores de construcción de un proyecto turístico en el sector de Caleta María, una persona resultó lesionada tras sufrir una caída desde un desnivel, presumiéndose una fractura en la zona baja de su cuerpo.

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Se manifiesta una profunda preocupación por el grave estado de las rutas, caminos y conectividad en el sector de Caleta María, Tierra del Fuego, situación que actualmente representa un riesgo real y concreto para la vida de las personas que habitan y trabajan en esta zona extrema del país.

 
Históricamente, el Estado de Chile ha destinado recursos públicos para la mantención de la conectividad en territorios aislados, precisamente con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de seguridad, facilitar evacuaciones médicas, evitar accidentes y permitir el normal desarrollo de actividades productivas, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno, donde las condiciones climáticas son especialmente adversas.

 
Sin embargo, la realidad actual en el territorio dista significativamente de dicho propósito.

 
El pasado viernes, en el contexto de labores de construcción de un proyecto turístico en el sector de Caleta María, una persona resultó lesionada tras sufrir una caída desde un desnivel, presumiéndose una fractura en la zona baja de su cuerpo.

 Ante la urgencia médica, quedó en evidencia una situación crítica: los caminos de acceso no se encontraban en condiciones de transitabilidad.

 
El tramo comprendido entre Pampa Guanaco y Caleta María presenta actualmente múltiples deficiencias estructurales, incluyendo:

 
Caminos en mal estado general, con roturas y hoyos de gran magnitud.
Sectores completamente anegados por agua.
Formación de zanjas y cortes en la ruta.
Interrupciones causadas por represas de castores desbordadas.
Presencia de nieve sin manejo ni despeje adecuado.

 
Estas condiciones hicieron imposible el acceso inmediato de la ambulancia de la comuna de Timaukel, retrasando de manera crítica la atención de la persona accidentada.

 
Frente a esta situación, se debió recurrir al apoyo del Cuerpo Militar del Trabajo, quienes, pese a no tener la obligación directa en este caso puntual, acudieron a realizar trabajos de emergencia que permitieron restablecer parcialmente el tránsito. Asimismo, y ante la urgencia, se gestionó una aeroevacuación a través de Aerovías DAP, logrando finalmente el traslado oportuno de la persona afectada.

 
Se destaca el profesionalismo y compromiso demostrado por el Cuerpo Militar del Trabajo, la Municipalidad de Timaukel y Aerovías DAP, quienes actuaron con diligencia frente a una situación de riesgo vital.

 
No obstante, resulta inaceptable que en pleno territorio chileno no existan mecanismos permanentes, eficientes y oportunos de mantención vial, especialmente en zonas aisladas donde la conectividad no es un lujo, sino una condición esencial para la vida y seguridad de las personas.

 
La falta de mantenimiento de estas rutas no solo afecta el desarrollo de iniciativas productivas y turísticas, sino que pone en riesgo directo la vida de trabajadores, residentes y visitantes, comprometiendo además la capacidad de respuesta ante emergencias.

 
Por lo anterior, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para:

 
Implementar un sistema permanente de mantención de rutas en Tierra del Fuego.
Garantizar la transitabilidad continua en zonas críticas.
Coordinar acciones efectivas entre los distintos organismos del Estado.
Fiscalizar el uso y destino de los recursos públicos asignados a conectividad en zonas extremas.

 
Chile no puede aspirar a desarrollar sus territorios más australes si no es capaz de asegurar condiciones mínimas de conectividad y seguridad.

 
Se adjuntan imágenes y registros audiovisuales que evidencian el actual estado de las rutas en el sector.


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