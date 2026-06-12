GOBERNADOR FLIES DEFINE PRIORIDADES REGIONALES EN EDUCACIÓN JUNTO AL SEREMI JOSÉ RAÚL ALVARADO: PROGRAMAS ESCOLARES, USO DE INFRAESTRUCTURA Y PLAN DE ZONAS EXTREMAS

Ello hace que adquiera especial relevancia la reunión con el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de la cartera, José Raúl Alvarado, que se concretó la mañana del lunes, en el despacho de la máxima autoridad regional.

Consultado luego de la reunión, el Gobernador Flies identificó tres áreas de especial interés: “Una es la apertura de las escuelas, especialmente de los gimnasios, que es un tema que hemos estado conversando largo tiempo: hemos insistido en que no puede ser una solución uno a uno con quienes tengan los recursos para arrendarlo, sino que deben transformarse en escuelas abiertas, como espacio de encuentro de la comunidad y de aquellos que necesitan espacios, tanto para el desarrollo de talleres, pero especialmente deportivos. Eso no puede quedar al arbitrio de quienes tengan recursos”.

Un segundo ámbito fue lo de los programas: ir más allá de la infraestructura, que es “el esqueleto de la educación, sino ver cómo podemos cooperar ‘en el corazón’, que es el ámbito educativo”.

En ese sentido, precisó Flies, la “comprensión lectora, la resolución de problemas matemáticos, (el segundo) idioma y el lenguaje informático son elementos en los que, hemos insistido, ojalá puedan desarrollarse complementariamente a través del Gobierno Regional con programas”.

Por último, en materia de infraestructura, la máxima autoridad planteó priorizar aquellas escuelas que se encuentran en el Plan de Zonas Extremas: “Eso significa madurar (proyectos) y empezar con los diseños. Además, ver aquellos en los que hay que hacer conservación (…) Probablemente se sumen algunos a los que ya estamos haciendo, o se intercambien otros que aparezcan con mayor urgencia”.

El Seremi Alvarado, por su parte, instó “a romper con todos esos pesimismos que de repente circulan, porque al realizar un trabajo, hay que hacerlo con calma, con paciencia y colocando todos los énfasis y tomando todas las medidas que se tengan que tomar, comunicándole a la ciudadanía por qué se quiere hacer tal o cual cosa”.

Sobre el acompañamiento, coincidió en que en la región “los adolescentes, los niños y las niñas no tienen espacio, no están las oportunidades para que puedan crecer como personas, para que aprendan a ser nobles, honesta, responsables; o cuidarse físicamente, participar deportivamente, involucrarse en escuelas, colegios, liceos y actividades deportivas, de recreación, cultura, canto, baile. Esas oportunidades no están”.

“(Cuando) un Gobierno Regional está preocupado por la juventud, por los jóvenes, los niños y la educación, a mí me deja muy tranquilo”, resumió.

Sobre la formación de los estudiantes, el Secretario Regional Ministerial llamó a “trabajar por lo que realmente importa, que es la calidad de la educación, pero también importa acompañar bien a los educandos”.

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