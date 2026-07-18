PARTIDOS DE OPOSICIÓN DE MAGALLANES PIDEN AL GOBIERNO EVALUAR CONTINUIDAD DEL DELEGADO PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA

Los partidos de oposición de la Región de Magallanes emitieron un comunicado público en el que manifestaron su preocupación por la situación del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo. En el documento, las colectividades sostienen que la autoridad ha perdido la legitimidad necesaria para ejercer el liderazgo político e institucional que requiere el cargo.

Según el comunicado, las declaraciones realizadas por el delegado habrían vulnerado la privacidad, la probidad y el resguardo de datos sensibles, afectando a una familia de la provincia y provocando, además, un deterioro en las relaciones institucionales. Los partidos afirman que esta situación ha repercutido en la coordinación entre las principales autoridades de Última Esperanza.

Asimismo, señalan que la falta de diálogo entre el delegado presidencial provincial y la alcaldesa de Puerto Natales ha derivado en dificultades para abordar de manera conjunta los desafíos del territorio. En ese contexto, indican que esta situación podría afectar el desarrollo de proyectos y políticas públicas en beneficio de la comunidad.

En el comunicado, los partidos de oposición hicieron un llamado al Gobierno y a la delegada presidencial regional, Ericka Farías, para que adopten las medidas que estimen necesarias con el objetivo de restablecer la coordinación institucional y la capacidad de gestión en la provincia de Última Esperanza.

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