RÍO VERDE RECIBE MODERNO CAMIÓN MULTIPROPÓSITO DE ALTA TECNOLOGÍA FINANCIADO POR EL ROYALTY MINERO

​En un hito clave para el desarrollo y la seguridad de la comuna, la Ilustre Municipalidad de Río Verde concretó la recepción oficial del nuevo equipamiento adquirido a través del proyecto "ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, RÍO VERDE". Esta iniciativa, aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal, marca un antes y un después en la modernización de la gestión territorial y la prevención de riesgos locales como lo fue la motoniveladora adquirida el año 2025 con financiamiento royalty minero.



La llegada de este vehículo viene a resolver de forma inmediata una urgencia operacional crítica para el municipio, que enfrentaba serias limitaciones para responder oportunamente a las inclemencias climáticas, realizar el mantenimiento de rutas secundarias y garantizar el abastecimiento de agua potable en dependencias municipales y sectores rurales.



La alcaldesa manifestó "Más allá de estas maquinarias, estas adquisiciones representan una gestión responsable del Royalty Minero: al destinar estos fondos a una inversión patrimonial de largo plazo que soluciona problemas estructurales en lugar de gastos transitorios, reafirmamos que la correcta inversión de los recursos públicos es clave para el bienestar directo de nuestra comunidad."



Aporte directo a la Red de Protección Civil (SINAPRED)



Además de las funciones logísticas cotidianas, la incorporación de esta maquinaria representa un salto estratégico en materia de seguridad civil. El camión y la motoniveladora constituirán un pilar fundamental en la prevención de incendios en zonas de pastizales y bosques nativos, y el mejoramiento, permitiendo a ambas maquinarias que la Municipalidad de Río Verde realice una contribución directa y concreta al SINAPRED (Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).



Esto se traducirá en una estrecha coordinación técnica y operativa con instituciones clave como Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Dirección Regional de Vialidad para el combate de emergencias y el mantenimiento de la conectividad vial de forma unificada en beneficio de toda la comunidad en general.





