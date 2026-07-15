Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de julio de 2026

RÍO VERDE RECIBE MODERNO CAMIÓN MULTIPROPÓSITO DE ALTA TECNOLOGÍA FINANCIADO POR EL ROYALTY MINERO

La adquisición, respaldada unánimemente por el Concejo Municipal, ya se encuentra en la comuna para optimizar la respuesta ante emergencias climáticas e incendios, asegurar el suministro de agua en sectores rurales y potenciar la conectividad de los caminos secundarios.

RioVerdeCamionMultiproposito

​En un hito clave para el desarrollo y la seguridad de la comuna, la Ilustre Municipalidad de Río Verde concretó la recepción oficial del nuevo equipamiento adquirido a través del proyecto "ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO, RÍO VERDE". Esta iniciativa, aprobada por la unanimidad del Concejo Municipal, marca un antes y un después en la modernización de la gestión territorial y la prevención de riesgos locales como lo fue la motoniveladora adquirida el año 2025 con financiamiento royalty minero.

 
La llegada de este vehículo viene a resolver de forma inmediata una urgencia operacional crítica para el municipio, que enfrentaba serias limitaciones para responder oportunamente a las inclemencias climáticas, realizar el mantenimiento de rutas secundarias y garantizar el abastecimiento de agua potable en dependencias municipales y sectores rurales.

 
La alcaldesa manifestó "Más allá de estas maquinarias, estas adquisiciones representan una gestión responsable del Royalty Minero: al destinar estos fondos a una inversión patrimonial de largo plazo que soluciona problemas estructurales en lugar de gastos transitorios, reafirmamos que la correcta inversión de los recursos públicos es clave para el bienestar directo de nuestra comunidad."

 
Aporte directo a la Red de Protección Civil (SINAPRED)

 
Además de las funciones logísticas cotidianas, la incorporación de esta maquinaria representa un salto estratégico en materia de seguridad civil. El camión y la motoniveladora constituirán un pilar fundamental en la prevención de incendios en zonas de pastizales y bosques nativos, y el mejoramiento, permitiendo a ambas maquinarias que la Municipalidad de Río Verde realice una contribución directa y concreta al SINAPRED (Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres).

 
Esto se traducirá en una estrecha coordinación técnica y operativa con instituciones clave como Bomberos, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Dirección Regional de Vialidad para el combate de emergencias y el mantenimiento de la conectividad vial de forma unificada en beneficio de toda la comunidad en general.


CR 1

MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

TRIBUNAL RESUELVE ABSOLVER A ACUSADOS POR ACCIDENTE DE C-130 HÉRCULES DE LA FACH

Leer Más

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

Los jueces concluyeron que no logró acreditarse que los acusados hubieran actuado con negligencia, imprudencia o infracción a los reglamentos en el ejercicio de sus funciones.

c130hercules
nuestrospodcast
CR 1

MUNICIPIO AMPLÍA TERCERA ETAPA DEL NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
RioVerdeCamionMultiproposito

RÍO VERDE RECIBE MODERNO CAMIÓN MULTIPROPÓSITO DE ALTA TECNOLOGÍA FINANCIADO POR EL ROYALTY MINERO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PROYECTO PMB 2026 (2)

PUNTA ARENAS MODERNIZARÁ 600 LUMINARIAS CON INNOVADOR SISTEMA DE TELEGESTIÓN

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
rotarypuntaarenas

CON LA MIRADA PUESTA EN LOS 100 AÑOS, ROTARY CLUB PUNTA ARENAS FORTALECE SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250