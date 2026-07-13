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13 de julio de 2026

TRIPULACIÓN DE TABSA AUXILIA A YATISTA EN EMERGENCIA MÉDICA EN EL CANAL MAGDALENA

Según informó el capitán del ferry, Juan Carlos Urbano, a las 12:55 horas se recibió un llamado de emergencia, activándose de inmediato el protocolo de respuesta.

Kaweskar

La tripulación del ferry Kaweskar de TABSA prestó auxilio este domingo 12 de julio a un ciudadano chileno de 60 años que presentó un cuadro respiratorio grave mientras se encontraba a bordo del yate Vegvicir, fondeado en Puerto King, en el canal Magdalena.

 

Según informó el capitán del ferry, Juan Carlos Urbano, a las 12:55 horas se recibió un llamado de emergencia, activándose de inmediato el protocolo de respuesta. La nave puso rumbo a Puerto King y se avisó a la Autoridad Marítima sobre la situación.

 

A las 13:26 horas, el paciente fue embarcado en el ferry, donde recibió las primeras atenciones por parte de la tripulación y de un médico que se encontraba entre los pasajeros, estabilizando su condición durante la navegación.

 

Posteriormente, y en coordinación con la Armada de Chile, a las 16:36 horas el paciente fue transferido en el seno Magdalena a una lancha institucional, que continuó su traslado a mayor velocidad hacia Punta Arenas para recibir atención médica especializada.

 

Esta acción refleja el compromiso de la tripulación de TABSA con la seguridad de la vida humana en el mar y la permanente coordinación con la Autoridad Marítima para responder de manera oportuna ante situaciones de emergencia.

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