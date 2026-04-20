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20 de abril de 2026

NIÑAS DE PUNTA ARENAS Y PORVENIR EXPLORAN VOCACIONES STEM A TRAVÉS DE TALLERES DE DOMÓTICA

​La iniciativa, impulsada por Finning e Inspiring Girls Chile, con el apoyo de Asmar y Tabsa, acercó a estudiantes de la Región de Magallanes al mundo de la ciencia y la tecnología, promoviendo el desarrollo de habilidades sin sesgos de género.

STEMos Inspiradas Punta Arenas y Porvenir 2

Con el propósito de despertar la curiosidad por la ciencia, la tecnología y la innovación, el programa "STEMos Inspiradas" de Finning, en alianza con Inspiring Girls Chile, aterrizó en la Región de Magallanes.

La iniciativa congregó a niñas de Punta Arenas y Porvenir en jornadas interactivas diseñadas para potenciar sus habilidades en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y abrir nuevas perspectivas vocacionales en rubros históricamente masculinizados.

El despliegue comenzó el miércoles 15 de abril con un taller interactivo de domótica en el Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, jornada que se realizó en conjunto con Asmar, y que impactó a alrededor de 70 alumnas de séptimo año básico. Al día siguiente, el jueves 16 de abril, el programa se trasladó a la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir, donde con el apoyo de la empresa Tabsa, benefició a 36 niñas de octavo básico.

En estos talleres, las estudiantes usaron kits para construir una pequeña ciudad y conectar circuitos eléctricos con los que luego la iluminaron. De esta forma, enfrentaron desafíos prácticos que estimularon su pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Además, en una charla posterior, pudieron conocer testimonios de mujeres referentes que hoy trabajan en áreas que, históricamente, fueron asociadas a hombres.

Una alumna de séptimo básico del Liceo María Auxiliadora compartió su experiencia: "Esta iniciativa ayuda a muchas niñas a poder cumplir sus sueños. A mí me ha gustado mucho, porque algunas personas piensan que estas son actividades solo para hombres, pero no, también lo podemos hacer las mujeres".

Asimismo, Claudia Passeron, orientadora del mismo colegio, destacó el valor de mantener estas alianzas a largo plazo. "Las vi trabajando muy animadas, en equipo y escuchando a las expositoras", afirmó. Además, explicó que este es el cuarto año que participan en el programa y que "la experiencia siempre ha sido maravillosa", valorando que este tipo de dinámicas se transformen en una cultura escolar. "Nosotros, como colegio, impulsamos mucho la integración de la mujer en todas las áreas, para que las niñas sepan que no hay límites en cuanto a sus opciones", agregó.

En tanto, Gonzalo Mitrovich, gerente de la sucursal Finning en Punta Arenas, destacó el despliegue del programa en la zona. Este esfuerzo regional responde a la visión estratégica de la compañía, para promover el desarrollo del talento femenino y la mayor participación de mujeres en áreas STEM. "Queremos incentivarlas a que conozcan nuestro rubro, todo el ámbito tecnológico, matemático y científico. Buscamos motivarlas con este tipo de actividades a ser parte de esa formación. La idea es despertar la curiosidad, atreverse, equivocarse y hacerle frente a eso trabajando en equipo", afirmó.

Finalmente, Macarena Salosny, presidenta de la Fundación Inspiring Girls Chile, enfatizó la importancia de que las niñas conozcan mujeres referentes que trabajan en la región porque se pueden identificar de manera más cercana. "Muchas veces las jóvenes dudan de sí mismas y piensan que muchas oportunidades laborales están supeditadas al género, pero al conocer testimonios reales, ven que con determinación y esfuerzo sí se pueden cumplir sus sueños", asegura.


Un ecosistema integral de apoyo

Para generar un cambio cultural profundo, "STEMos Inspiradas" no solo se enfoca en las niñas, sino que aborda todo su entorno para impulsar un ecosistema educativo integral.

Es así como, además de los talleres de domótica, las niñas de séptimo año básico del Liceo María Auxiliadora asistieron a un taller de inteligencia y gestión de emociones, el que también fue impartido en Porvenir para 26 alumnos de la Escuela Bernardo O'Higgins.

Asimismo, el programa STEMos Inspiradas incluyó charlas dirigidas a los apoderados sobre los desafíos en materia de sesgos de género, entregándoles herramientas concretas para fomentar una crianza y una educación libre de estereotipos.

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