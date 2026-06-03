Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de junio de 2026

“MAGALLANES ES UN REFERENTE”: PROFESIONALES DEL GORE DE LA ARAUCANÍA VISITAN LA REGIÓN PARA CONOCER PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

Las araucanas se familiarizaron con tres programas con incidencia directa en lo que a la salud de los magallánicos y magallánicas

gorearaucaniamagallanes

Hay proyectos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena que están siendo observados, sin exagerar, por Chile y el mundo: a principios de esta semana, la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de La AraucaníaÉrica López Soto, y la jefa del Departamento Jurídico de la misma institución, Mariela Valdés, aterrizaron en Punta Arenas para conocer, aprender y visitar algunas de las iniciativas impulsadas por la actual administración del Gobernador Jorge Flies y su equipo de la división homónima.

El saludo protocolar del lunes entre la máxima autoridad regional y las visitantes consideró también la exposición de los lineamientos de la “Estrategia Regional de Desarrollo”, de la “Política de Desarrollo Social y Humano” y de los programas para este periodo. Ello contempló, por ejemplo, el modelo de gobernanza con participación y despliegue territorial con el Consejo Regional de la Sociedad Civil (Coresoc) y la “Red Cuidar Magallanes”.

Más tarde, durante la misma jornada, las araucanas se familiarizaron con tres programas con incidencia directa en lo que a la salud de los magallánicos y magallánicas respecta: primero, el “Programa Para Personas que Viven con Fibromialgia en Magallanes”; segundo, el “Programa TEA”, para quienes pertenecen al espectro autista; y tercero, el “Programa Listas de Espera”.

El martes, López y Valdés profundizaron en las formas de financiamiento de cada programa, como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE); el Plan de Zona en Desarrollo; o las alternativas ofrecidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Después, visitaron las dependencias del Condominio de Viviendas Tuteladas, el Centro de Salud Familiar (Cesfam18 de Septiembre y el Centro de Rehabilitación del Club de Leones.

El miércoles, en su última jornada, pormenorizaron en la ejecución de la Oficina Local de la Niñez (OLN) que, de manera excepcional a nivel país, en Punta Arenas está a cargo del Gobierno Regional. Hacia el final del día, se socializaron en lo que respecta a las “Redes Comunitarias de Cuidado” y los concursos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y cómo se vinculan con la comunidad.

Referente

Érica López relevó revisar las iniciativas magallánicas, pues en La Araucanía hay un gran porcentaje de población que vive en la ruralidad, que además pertenece a un pueblo originario y que padece discapacidad. Dijo al respecto:

“Teníamos mucho interés en conocer la experiencia que estaba viviendo el equipo Dideso de Magallanes a través del levantamiento de programas de intervención en ámbitos que hoy son prioritarios (…) En temas de discapacidad y envejecimiento de la población, para nosotros, el programa ‘Magallanes Cuida’ es un referente importante”.

Tras la visita al Centro de Rehabilitación, la jefa de Dideso de La Araucanía puso énfasis en el “valor en la sociedad civil, en el tercer sector, con el Club de Leones que está abordando en materia de salud que es maravilloso. Quisiéramos llevarlo para allá”.

La “Red de Cuidados” también resonó en ella: “Aparece allí una idiosincrasia de la región: ustedes tienen una fuerte participación ciudadana, muy arraigada en sus raíces”.

Es valorable lo que está haciendo Magallanes, para nosotros es un referente”, cerró.





Estudio OLM

OBSERVATORIO LABORAL MAGALLANES INICIA ESTUDIO DE PROFUNDIZACIÓN DE OCUPACIONES DEL SECTOR EÓLICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

GOBERNADOR FLIES Y REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES DEL MAR ABORDAN DESARROLLO REGIONAL ACUÍCOLA Y LEY LAFKENCHE

Leer Más

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

Hasta la oficina de la máxima autoridad regional llegaron representantes del Sindicato N°8 de Armadores Artesanales; del Sindicato de Buzos, Tripulantes y Armadores de Punta Arenas; y del Sindicato de Armadores de la Industria Pesquera.

gobernadorlafkenche
nuestrospodcast
gorearaucaniamagallanes

“MAGALLANES ES UN REFERENTE”: PROFESIONALES DEL GORE DE LA ARAUCANÍA VISITAN LA REGIÓN PARA CONOCER PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
gorearaucaniamagallanes

“MAGALLANES ES UN REFERENTE”: PROFESIONALES DEL GORE DE LA ARAUCANÍA VISITAN LA REGIÓN PARA CONOCER PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Comunidad preparada en Puerto Toro

CONAF INTEGRA A PUERTO TORO EN PROGRAMA COMUNIDAD PREPARADA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
agrupacionesoncocologicas

NUEVA JORNADA DE DIÁLOGO REÚNE A SECTOR SALUD Y ORGANIZACIONES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS PARA ABORDAR AVANCES EN TEMÁTICA DE CÁNCER

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250