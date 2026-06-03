“MAGALLANES ES UN REFERENTE”: PROFESIONALES DEL GORE DE LA ARAUCANÍA VISITAN LA REGIÓN PARA CONOCER PROGRAMAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL

Hay proyectos del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena que están siendo observados, sin exagerar, por Chile y el mundo: a principios de esta semana, la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de La Araucanía, Érica López Soto, y la jefa del Departamento Jurídico de la misma institución, Mariela Valdés, aterrizaron en Punta Arenas para conocer, aprender y visitar algunas de las iniciativas impulsadas por la actual administración del Gobernador Jorge Flies y su equipo de la división homónima.

El saludo protocolar del lunes entre la máxima autoridad regional y las visitantes consideró también la exposición de los lineamientos de la “Estrategia Regional de Desarrollo”, de la “Política de Desarrollo Social y Humano” y de los programas para este periodo. Ello contempló, por ejemplo, el modelo de gobernanza con participación y despliegue territorial con el Consejo Regional de la Sociedad Civil (Coresoc) y la “Red Cuidar Magallanes”.

Más tarde, durante la misma jornada, las araucanas se familiarizaron con tres programas con incidencia directa en lo que a la salud de los magallánicos y magallánicas respecta: primero, el “Programa Para Personas que Viven con Fibromialgia en Magallanes”; segundo, el “Programa TEA”, para quienes pertenecen al espectro autista; y tercero, el “Programa Listas de Espera”.

El martes, López y Valdés profundizaron en las formas de financiamiento de cada programa, como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE); el Plan de Zona en Desarrollo; o las alternativas ofrecidas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Después, visitaron las dependencias del Condominio de Viviendas Tuteladas, el Centro de Salud Familiar (Cesfam) 18 de Septiembre y el Centro de Rehabilitación del Club de Leones.

El miércoles, en su última jornada, pormenorizaron en la ejecución de la Oficina Local de la Niñez (OLN) que, de manera excepcional a nivel país, en Punta Arenas está a cargo del Gobierno Regional. Hacia el final del día, se socializaron en lo que respecta a las “Redes Comunitarias de Cuidado” y los concursos del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y cómo se vinculan con la comunidad.

Referente

Érica López relevó revisar las iniciativas magallánicas, pues en La Araucanía hay un gran porcentaje de población que vive en la ruralidad, que además pertenece a un pueblo originario y que padece discapacidad. Dijo al respecto:

“Teníamos mucho interés en conocer la experiencia que estaba viviendo el equipo Dideso de Magallanes a través del levantamiento de programas de intervención en ámbitos que hoy son prioritarios (…) En temas de discapacidad y envejecimiento de la población, para nosotros, el programa ‘Magallanes Cuida’ es un referente importante”.

Tras la visita al Centro de Rehabilitación, la jefa de Dideso de La Araucanía puso énfasis en el “valor en la sociedad civil, en el tercer sector, con el Club de Leones que está abordando en materia de salud que es maravilloso. Quisiéramos llevarlo para allá”.

La “Red de Cuidados” también resonó en ella: “Aparece allí una idiosincrasia de la región: ustedes tienen una fuerte participación ciudadana, muy arraigada en sus raíces”.

“Es valorable lo que está haciendo Magallanes, para nosotros es un referente”, cerró.

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