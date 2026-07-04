CHIC Y LA UNIVERSIDAD DE CHILE PROYECTAN NUEVAS LÍNEAS DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN MAGALLANES

El Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural (CHIC) sostuvo un encuentro con la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, y el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, instancia en la que se destacó la trayectoria de colaboración entre la casa de estudios y el desarrollo científico en Puerto Williams, además de proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto para la región.

Durante la reunión se puso en valor el respaldo que la Universidad de Chile ha entregado por más de 26 años al Parque Omora y a la investigación desarrollada en la isla Navarino. Ese trabajo ha contribuido a consolidar a Puerto Williams como un referente en estudios sobre biodiversidad, conservación biocultural y cambio global, impulsando iniciativas científicas de largo plazo y promoviendo la formación de investigadores en el extremo sur del país.

El CHIC, creado en 2021 como el primer centro basal de excelencia de la Región de Magallanes financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), reúne a la Universidad de Magallanes, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, junto a otras instituciones nacionales e internacionales. Su labor se centra en el estudio de los ecosistemas subantárticos y los efectos del cambio climático, con base en el Centro Subantártico Cabo de Hornos, ubicado en Puerto Williams.

La reunión también permitió abordar futuras acciones de colaboración en investigación científica, formación de capital humano y desarrollo territorial, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones académicas, el Gobierno Regional y las comunidades de la provincia Antártica. El trabajo conjunto busca seguir impulsando la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades para enfrentar los desafíos ambientales y sociales del territorio austral.





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