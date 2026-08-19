PAVEL OYARZÚN COMPARTIRÁ "EL PASO DEL DIABLO" CON JÓVENES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MAGALLANES

Un libro tiene la capacidad de derribar barreras geográficas, abrir espacios de reflexión y transformar realidades. Bajo esa premisa, se realizó la entrega de ejemplares de la novela "El paso del Diablo", del escritor y docente regional Pavel Oyarzún, a los jóvenes del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP e IRC) de Río de Los Ciervos, Punta Arenas, dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil (SRSJ).

La iniciativa forma parte del programa Diálogos en Movimiento, impulsado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La metodología busca romper con la distancia tradicional entre el autor y sus lectores. Tras la entrega y el proceso de lectura mediada de los textos, los jóvenes sostendrán un encuentro presencial e íntimo con Oyarzún, programado para el próximo 28 de septiembre, permitiéndoles debatir, consultar y profundizar en los pasajes de la obra.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, relevó el impacto de acercar la creación artística a estos contextos. "Valoramos profundamente la llegada del programa a los espacios del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Esta iniciativa permite a los jóvenes encontrarse con instancias significativas que, a través de las artes y la literatura, aportan de manera real a su proceso de reinserción y crecimiento personal".

es una herramienta de transformación que rompe el aislamiento siendo además un factor de protección y fomento del pensamiento crítico y la empatía. Por tanto, esta intervención socioeducativa de Diálogos en Movimientos – que por primera vez llega al Centro de Cumplimiento Juvenil – abrirá un espacio a cada uno de los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanción y eso lo agradecemos".

Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel, valoró la entrega de estos textos. "El fomento de la lectura reflexiva en jóvenes en proceso de reinserción social

DESPLIEGUE E INCLUSIÓN DE ESPACIOS NO CONVENCIONALES

La cartelera de Diálogos en Movimiento contempla este año un total de 16 encuentros que recorrerán prácticamente toda la región de Magallanes -con la sola excepción de Río Verde-, llegando a localidades aisladas como Puerto Edén, Cameron, Cerro Sombrero, Seno Obstrucción, Cerro Castillo y Puerto Harris en Isla Dawson.

De la programación general, 14 diálogos se desarrollan en aulas y liceos de la región, mientras que dos hitos están reservados para espacios no convencionales: la intervención en el Centro IP e IRC de Punta Arenas con Pavel Oyarzún, y una sesión especial en Puerto Natales, dirigida a las personas cuidadoras de la Red Local de Apoyos y Cuidados, quienes compartirán con la escritora y periodista María José Ferrada, en torno a su libro "Kramp".

En el listado de escritores que compartirán de manera directa con sus lectores figuran Ramón Díaz Eterovic, con su texto "La Cola del Diablo", en el Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas; Julio Rojas, creador del fenómeno radial Caso 63, presentará "El Problema del Fin del Mundo" en el INSUCO de Punta Arenas y en el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. Mientras que Fernanda Frick, llevará sus libros ilustrados "Trazos" y "Este es el Plan" a Puerto Natales y Puerto Edén, respectivamente.

Patricia Fernández dialogará sobre "Los Colores que Aparecen", con comunidades escolares de Seno Obstrucción, Dorotea, Cerro Guido y Cerro Castillo; las autoras e investigadoras regionales Judith Pardo (Nina y Diplo), Natacha Uribe (Cuidándonos), Carolina de Rosas (Mika en la Patagonia), Catalina Calcagni (Lucas y Sofía, y el piojo original), María José Reselló (Anoka, la niña del mar) y el propio Pavel Oyarzún (quien también visitará la Escuela La Milagrosa con Vasallo), completan un despliegue que descentraliza el acceso al libro y consolida el fomento lector en Magallanes.