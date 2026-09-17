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17 de septiembre de 2026

ENTRE MÚSICA CHILENA Y APLAUSOS: SINFÓNICA UMAG HIZO VIBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

La agrupación universitaria presentó un repertorio de autores nacionales ante un público que acompañó con entusiasmo una jornada marcada por la música, las voces y el espíritu de celebración. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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Con un repertorio dedicado a la música chilena y a las celebraciones de Fiestas Patrias, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (UMAG) ofreció un nuevo concierto ante una masiva asistencia de público en el patio de las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la casa de estudios.

Con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y bajo la dirección del maestro Ricardo Colima Acuña, la presentación incluyó obras de destacados compositores nacionales como Vicente Bianchi, Víctor Jara, Guillermo Rifo y Francisco Flores del Campo, junto a reconocidas piezas de La Pérgola de las Flores.

La jornada contó también con la participación de la solista Aracely Andrade, el tenor Víctor Escudero y los coros Arte Vocal y Cantares de España, dirigidos por Manuel Rodríguez B. quienes se sumaron a la interpretación de un repertorio que invitó al público a celebrar las Fiestas Patrias a través de la música.

"Es importante dar a conocer la música nuestra, la música de Chile, que siempre es medio olvidada", destacó el director de la Orquesta Sinfónica UMAG, Ricardo Colima, quien agradeció especialmente la recepción de las y los asistentes. "La gente quedó muy contenta, estaban todos, faltó que se armara una fonda", comentó.

La presentación fue valorada por quienes llegaron hasta el campus universitario. Valeria Escudero, quien asistió junto a su hermana, destacó que fue un concierto "muy bonito, muy patriótico", mientras que su hermana Julieta resaltó la participación conjunta de su padre, el tenor Víctor Escudero con la orquesta y los coros. "Se une súper bonito, se hace como una gran experiencia, como que sale de lo común", señaló.

Para Sofía Fuentes, asistente al concierto, se trató de "un espectáculo maravilloso, lindo, precioso", destacando el trabajo de la agrupación universitaria. En tanto, Flor Inés Cárdenas Ojeda valoró la presencia de jóvenes entre el público y manifestó su deseo de que este tipo de actividades continúe realizándose. "Es hermoso. Qué lindo, ¿cierto? Así que felicitaciones para ellos, su director, la universidad y ojalá que se repita bien seguido", expresó.

Olivia Cuevas también destacó el repertorio presentado durante la jornada. "Ahora que incluyó música chilena, se veía muy lindo todo. Me pareció muy bien. Me encantó cómo cantaron, toda la gente participó", afirmó.

El concierto marcó además el inicio de un nuevo ciclo de presentaciones de la Orquesta Sinfónica UMAG, que durante el segundo semestre contempla actividades en distintas localidades de la región.

"Esto fue el comienzo del segundo semestre donde vamos a abarcar distintas localidades de la región y esta es la primera en la casa, ya en la UMAG", explicó Eduardo Peña, director de Desarrollo Social y Cultural de la Universidad de Magallanes.

De esta manera, la agrupación universitaria continuará acercando la música sinfónica a distintos públicos de Magallanes, fortaleciendo el vínculo de la Universidad con la comunidad regional a través de la cultura y las artes.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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