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14 de septiembre de 2026

NIÑOS Y NIÑAS MAGALLÁNICOS ENTRAN GRATIS AL PARQUE DEL ESTRECHO LA SEMANA DEL 18

La invitación es para los magallánicos, menores de 18 años, quienes podrán disfrutar de una visita al Parque sin pagar entrada durante toda la semana de Fiestas Patrias. Además, con Tarjeta Punta Arenas o Club Parque del Estrecho los adultos pagan solo la mitad del valor de la entrada para chilenos.

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​ ¿Qué hacer con los niños durante la semana de Fiestas Patrias? El Parque del Estrecho de Magallanes preparó una invitación especial para las familias de Punta Arenas: todos los niños y niñas, magallanicos, menores de 18 años, podrán entrar gratis al Parque durante toda la semana.

La idea es sencilla: aprovechar estos días para salir, cambiar de aire y disfrutar en familia de un panorama diferente, rodeados de naturaleza y con la posibilidad de conocer y recorrer uno de los lugares más especiales de Magallanes.

Y como la invitación es para disfrutar en familia, los titulares de la Tarjeta Punta Arenas o socios del Club Parque del Estrecho podrán utilizar el beneficio vigente: pagan solo el 50% del valor de la entrada, todos los días durante esta semana, desde las 10:00 a las 17:30 horas, con último ingreso a las 16:30 horas.

“Queríamos hacer algo especial para las familias de Punta Arenas durante esta semana. Sabemos que son días en que muchos buscan panoramas para compartir con los niños y nos pareció una linda oportunidad para invitarlos a conocer o volver al Parque, disfrutar de sus paisajes y pasar un día diferente en familia”, cuenta Andrea Téllez, directora ejecutiva del Parque del Estrecho de Magallanes.

La visita tendrá además un sabor especial durante estos días. La Cafetería del Estrecho ofrecerá durante toda la semana una propuesta de comida típica chilena, que incluye empanadas, choripanes, mote con huesillos y sopaipillas, pensada para quienes quieran aprovechar la visita para quedarse a almorzar y disfrutar de una jornada completa.

La idea es que las familias puedan recorrer el Parque, disfrutar de sus paisajes y luego sentarse a almorzar frente a una de las vistas más privilegiadas del Estrecho de Magallanes, con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores tradicionales de estas Fiestas Patrias.

Así, la visita puede convertirse en un panorama para pasar buena parte del día: paseo, naturaleza, historia, un almuerzo con sabor chileno y, por supuesto, tiempo para disfrutar de la vista.

“La invitación es a aprovechar la semana completa, no solamente los días feriados. Pueden venir a recorrer el Parque, quedarse a almorzar en la Cafetería del Estrecho y disfrutar con calma de la vista y del entorno. Queremos que sea una experiencia bonita para compartir en familia”, agregó Téllez.

La invitación es simple: armar panorama, subirse al auto y disfrutar el Parque en familia, aprovechando estos beneficios especiales durante la semana de Fiestas Patrias.

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