REVISTA MITTOFIRE DE PORVENIR AVANZA A EVALUACIÓN INTERNACIONAL EN ALEMANIA

Revista Mittofire, iniciativa editorial independiente nacida en Porvenir en 2019, fue registrada para participar en la segunda ronda de evaluación del iF SOCIAL IMPACT PRIZE 2026, convocatoria internacional impulsada por iF Design desde Hannover, Alemania. La candidatura fue presentada bajo el nombre REVISTA MITTOFIRE, con el ID 813352.

La propuesta fue inscrita en la categoría ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, y actualmente se encuentra completa y lista para su proceso de evaluación. La postulación busca poner en valor el trabajo desarrollado desde Tierra del Fuego en torno a la documentación y difusión de contenidos sobre biodiversidad, ciencia, patrimonio natural y cultural, historia, comunidades y actividades productivas del territorio.

Desde su creación, la revista ha desarrollado una línea editorial basada en fotografía, investigación, entrevistas, contenidos científicos y producción audiovisual, transformando registros de campo y antecedentes territoriales en contenidos dirigidos a públicos locales, nacionales e internacionales. Actualmente cuenta con el ISSN 3087-3088.

El iF SOCIAL IMPACT PRIZE es una iniciativa de iF Design orientada a reconocer proyectos que generan impacto social y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Para Revista Mittofire, su participación constituye una instancia de proyección internacional para visibilizar el conocimiento territorial y el patrimonio de Tierra del Fuego.