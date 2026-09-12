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12 de septiembre de 2026

SERNAC DETECTA DIFERENCIA DE MÁS DE $55 MIL EN CANASTA DIECIOCHERA

​El organismo comparó los precios de seis productos para una familia de cuatro personas y encontró valores que van desde $23.139 hasta $78.197. El llamado es a cotizar antes de realizar las compras para Fiestas Patrias.

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El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el SERNAC lanzaron el Cotizador de Fiestas Patrias 2026, herramienta que permite comparar los precios de distintos productos y conocer dónde resulta más conveniente comprar según la comuna. La plataforma considera información de 250 mil precios correspondientes a 1.300 sucursales de 47 locales a nivel nacional.

Para este año, el SERNAC elaboró una canasta Dieciochera compuesta por asado carnicero, costillar de cerdo, pechuga de pollo, longaniza parrillera, bebida gaseosa y cerveza. Considerando estos seis productos, la alternativa más económica tiene un valor de $23.139, mientras que la más cara alcanza los $78.197, generando una diferencia de $55.058. El valor promedio de la canasta es de $45.290.

Las diferencias también se observan al comparar productos por separado. El asado carnicero de 1,2 kilos presenta precios entre $6.828 y $17.988, mientras que el costillar de cerdo de igual cantidad va desde $6.588 hasta $20.592. En el caso de la pechuga de pollo, los valores fluctúan entre $4.188 y $8.485, y la longaniza parrillera de 0,7 kilos registra precios entre $2.380 y $9.933.

El SERNAC también informó que el valor mínimo de la canasta disminuyó en $5.497 respecto de 2025, equivalente a una baja de 19,2%. En contraste, el valor máximo aumentó desde $58.572 a $78.197, mientras que la diferencia entre ambas alternativas pasó de $29.936 a $55.058. El Cotizador de Fiestas Patrias está disponible en el sitio web del SERNAC y permite filtrar los precios por región y comuna.


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