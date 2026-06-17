Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de junio de 2026

SERNAC DE MAGALLANES REALIZÓ CONVERSATORIO DE CONSUMO DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS

Adicionalmente, el SERNAC explicó el funcionamiento de una serie de herramientas gratuitas que permiten a los consumidores interponer reclamos, terminar contratos de servicios de telecomunicaciones, entre otros.

20260616 Comunicado Conversatorio de consumo Sernac

Con el propósito de conocer las experiencias diarias que viven los consumidores, principalmente las personas mayores, al momento de comprar productos y contratar servicios, junto con dar a conocer una serie de herramientas gratuitas que dispone para la ciudadanía, la Dirección Regional del SERNAC de Magallanes realizó un conversatorio de consumo.

 

La actividad, realizada en el Centro Diurno Referencial para Personas Mayores Kerrén, contó con la presencia de 18 personas, entre ellas, beneficiarias de este establecimiento, cuyo objetivo es promover la autonomía, la independencia y la integración social de las personas mayores de Punta Arenas.

 

Durante el encuentro, estuvo presente el Presidente del Consejo Consultivo Regional, José Nauto; el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar; junto con representantes regionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNARMEG), del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

 

Durante el conversatorio, el Director Regional del SERNAC explicó a los asistentes los principales derechos que tienen los consumidores, junto con dar a conocer las principales facultades del Servicio y la forma de ingresar reclamos y consultas por temas de consumo.

 

Adicionalmente, la autoridad regional dio a conocer una serie de herramientas que dispone el Servicio para la ciudadanía, entre ellas, "No Molestar", la cual permite los consumidores solicitar ser borrados de los listados de las empresas, y de esta forma no recibir llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos de promociones y publicidad que no desean.

 

 

También, comentó respecto del objetivo y uso de la herramienta denominada "No me Hostiguen Cobranzas", la que permite a los consumidores acceder en forma directa cuando son afectados por cobranzas extrajudiciales que no corresponden.

 

En dicha instancia, además Salazar indicó para qué sirve otra de las herramientas muy utilizadas como es "Me quiero Salir", permite terminar servicios de telecomunicaciones, tales como, televisión de pago, internet y telefonía o más servicios contratados bajo una "oferta conjunta" (triple / dúo / pack; y también seguros generales, como, por ejemplo, de vehículos motorizados, de hogar no obligatorio o de robo de especies.

 

La actividad tuvo un espacio especial para compartir las experiencias que viven a diario las personas consumidoras en sus relaciones con las empresas de los diferentes mercados.

 

Para ello se plantearon una serie de preguntas, entre ellas, ¿Cómo ha sido su experiencia al comprar en el comercio o contratar algún servicio? En este contexto, los participantes comentaron que, si bien reciben en general un buen trato, mencionan algunos aspectos negativos, como, por ejemplo, que en algunos locales no informan los precios de los productos o cobran un precio más elevado al ofertado.

 

Otras personas indican que en las filas de los supermercados para personas mayores o con discapacidad no se respetan y no hay control, agregando que tienen muy pocas cajas habilitadas, algo similar ocurre en los bancos.

 

Finalmente, el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, junto con valorar esta actividad y la activa participación de las asistentes, explicó que este tipo de espacios son relevantes por cuanto permiten conocer de primera fuente las experiencias que viven día a día las mujeres en sus relaciones de consumo.

 

Agregó que el SERNAC seguirá trabajando activamente por informar, educar y proteger los derechos de los consumidores de la región, especialmente de las personas mayores y mujeres, para que se atrevan a ejercerlos cada vez que sientan que no son respetados por las empresas.

Seremi

SEREMI DE GOBIERNO INICIA DESPLIEGUE TERRITORIAL CON DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ACERCAR EL GOBIERNO A LA COMUNIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE QUE INTENTABA INGRESAR MÁS DE 8 KILOS DE COCAÍNA OCULTA EN TARROS A PUNTA ARENAS

Leer Más

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

pdireferencial
nuestrospodcast
ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
20260616 Comunicado Conversatorio de consumo Sernac

SERNAC DE MAGALLANES REALIZÓ CONVERSATORIO DE CONSUMO DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
drabalcazar

VACUNAS CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO SIGUEN SIENDO CLAVE PARA PREVENIR HOSPITALIZACIONES EN PERSONAS MAYORES EN MAGALLANES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hidrogeno-verde-proyecto-hnh-energy-pide-mas-tiempo-al-sea-ante-ola-de-observaciones

EVALUACIÓN DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE POR US$ 11.000 MILLONES PASA DE 364 A 20 OBSERVACIONES CON GOBIERNO DE KAST

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250