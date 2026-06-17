SERNAC DE MAGALLANES REALIZÓ CONVERSATORIO DE CONSUMO DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS

Con el propósito de conocer las experiencias diarias que viven los consumidores, principalmente las personas mayores, al momento de comprar productos y contratar servicios, junto con dar a conocer una serie de herramientas gratuitas que dispone para la ciudadanía, la Dirección Regional del SERNAC de Magallanes realizó un conversatorio de consumo.

La actividad, realizada en el Centro Diurno Referencial para Personas Mayores Kerrén, contó con la presencia de 18 personas, entre ellas, beneficiarias de este establecimiento, cuyo objetivo es promover la autonomía, la independencia y la integración social de las personas mayores de Punta Arenas.

Durante el encuentro, estuvo presente el Presidente del Consejo Consultivo Regional, José Nauto; el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar; junto con representantes regionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNARMEG), del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), y del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

Durante el conversatorio, el Director Regional del SERNAC explicó a los asistentes los principales derechos que tienen los consumidores, junto con dar a conocer las principales facultades del Servicio y la forma de ingresar reclamos y consultas por temas de consumo.

Adicionalmente, la autoridad regional dio a conocer una serie de herramientas que dispone el Servicio para la ciudadanía, entre ellas, "No Molestar", la cual permite los consumidores solicitar ser borrados de los listados de las empresas, y de esta forma no recibir llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos de promociones y publicidad que no desean.

También, comentó respecto del objetivo y uso de la herramienta denominada "No me Hostiguen Cobranzas", la que permite a los consumidores acceder en forma directa cuando son afectados por cobranzas extrajudiciales que no corresponden.

En dicha instancia, además Salazar indicó para qué sirve otra de las herramientas muy utilizadas como es "Me quiero Salir", permite terminar servicios de telecomunicaciones, tales como, televisión de pago, internet y telefonía o más servicios contratados bajo una "oferta conjunta" (triple / dúo / pack; y también seguros generales, como, por ejemplo, de vehículos motorizados, de hogar no obligatorio o de robo de especies.

La actividad tuvo un espacio especial para compartir las experiencias que viven a diario las personas consumidoras en sus relaciones con las empresas de los diferentes mercados.

Para ello se plantearon una serie de preguntas, entre ellas, ¿Cómo ha sido su experiencia al comprar en el comercio o contratar algún servicio? En este contexto, los participantes comentaron que, si bien reciben en general un buen trato, mencionan algunos aspectos negativos, como, por ejemplo, que en algunos locales no informan los precios de los productos o cobran un precio más elevado al ofertado.

Otras personas indican que en las filas de los supermercados para personas mayores o con discapacidad no se respetan y no hay control, agregando que tienen muy pocas cajas habilitadas, algo similar ocurre en los bancos.

Finalmente, el Director Regional del SERNAC, Matías Salazar Barrera, junto con valorar esta actividad y la activa participación de las asistentes, explicó que este tipo de espacios son relevantes por cuanto permiten conocer de primera fuente las experiencias que viven día a día las mujeres en sus relaciones de consumo.

Agregó que el SERNAC seguirá trabajando activamente por informar, educar y proteger los derechos de los consumidores de la región, especialmente de las personas mayores y mujeres, para que se atrevan a ejercerlos cada vez que sientan que no son respetados por las empresas.