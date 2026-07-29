COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE MAGALLANES CONDENA BURLAS CONTRA PERSONAS AUTISTAS Y LA NIÑEZ

RECHAZO CATEGÓRICO A TODA FORMA DE BURLA O DISCRIMINACIÓN HACIA LA COMUNIDAD AUTISTA Y LA NIÑEZ.

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Consideramos que ante la reciente difusión de registros audiovisuales donde figuras de la vida pública realizan mofas y comentarios despectivos sobre la condición del espectro autista y la vulnerabilidad infantil, la Directiva Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. expresa a la opinión pública lo siguiente:

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1.Condenamos enérgicamente cualquier tipo de humor o mofa que visibilice, estigmatice o vulnere la dignidad de las personas autistas, de sus familias y de la niñez en general. La neurodiversidad y los derechos humanos no son, bajo ninguna circunstancia, objeto de burla.

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2.Quiénes, ejercen roles de liderazgo, gestión pública o difusión mediática tienen una responsabilidad ética superior. Normalizar la discriminación o la burla hacia la condición del autismo atenta directamente contra los esfuerzos por construir una sociedad más justa, empática e inclusiva.

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3.Como trabajadoras y trabajadores de la Educación, reafirmamos nuestro rol transformador en las aulas y comunidades. La inclusión efectiva se construye con respeto, conocimiento y erradicación de conductas discriminatorias.

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4.A puertas de celebrar nuestro Congreso denominado: “Educar para comprender”: Inclusión, Neurodiversidad y Estrategias para el Aula, reafirmamos hoy más que nunca la urgencia de profundizar en el diálogo, la formación y el compromiso de todas las instituciones para garantizar entornos seguros y respetuosos para las personas neurodivergentes.

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No toleramos que el respeto a la diversidad siga siendo vulnerado. Exigimos a toda la sociedad, y en especial a las autoridades y representantes públicos un actuar a la altura del respeto y la dignidad que cada ser humano merece.

