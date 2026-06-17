PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES MARIO AGUILAR Y LOS SLEP: “NO HAN FUNCIONADO BIEN Y REQUIEREN MUCHÍSIMAS CORRECCIONES”

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar Arévalo, manifestó su preocupación por los efectos que podrían tener los recortes presupuestarios en educación y cuestionó las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar, durante una entrevista concedida este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Al realizar un balance de los primeros meses de la actual administración, el dirigente gremial señaló que los ajustes presupuestarios ya están impactando al sistema educativo, especialmente en áreas sensibles como la infraestructura escolar.

“En materia de educación, el impacto de los ajustes presupuestarios ha sido importante. Nosotros estamos muy preocupados de ese aspecto”, afirmó. En esa línea, agregó que “hubo una rebaja significativa en lo que tenía que ver con mantención de infraestructura” y advirtió que los establecimientos educacionales ya operaban con recursos limitados antes de la reducción anunciada.

Respecto a la creciente preocupación por los hechos de violencia al interior de las comunidades educativas, Aguilar sostuvo que el problema requiere una mirada más amplia que la aplicación de sanciones. Según indicó, la respuesta gubernamental ha estado enfocada principalmente en medidas punitivas.

“Si se supone que el problema de convivencia y violencia se va a resolver únicamente por vía de sanciones, está totalmente equivocado en el rumbo”, afirmó.

El dirigente recordó que el Colegio de Profesores viene alertando sobre el deterioro de la convivencia escolar desde hace más de una década. “Nosotros lo venimos hablando a lo menos desde el año 2015”, señaló, agregando que los episodios ocurridos recientemente reflejan una situación que ha ido escalando progresivamente.

Uno de los puntos centrales planteados por Aguilar fue la necesidad de abordar con urgencia la salud mental en las comunidades educativas. A su juicio, este factor ha estado ausente en las propuestas anunciadas por las autoridades.

“La salud mental hoy día en la sociedad chilena es un problema real, serio, urgente”, sostuvo. Asimismo, aseguró que “en todos los anuncios que ha hecho el gobierno, las distintas autoridades, desde el Presidente de la República, la ministra de Educación y otras autoridades, nunca se ha mencionado el concepto de salud mental”.

El presidente nacional del Magisterio también vinculó la problemática actual con los efectos que dejó la pandemia y con factores relacionados con la convivencia familiar y la responsabilidad parental. En ese contexto, indicó que existen situaciones donde algunos apoderados no respaldan adecuadamente los procesos formativos de los establecimientos educacionales.

“Hay familias que eso no lo entienden o hay padres o madres que eso no lo entienden”, expresó al referirse a las sanciones y medidas disciplinarias adoptadas por los colegios. Además, señaló que en algunos casos “muchas de las agresiones que han sufrido docentes y asistentes de la educación son de parte de apoderados y apoderadas”.

Consultado sobre propuestas como la instalación de pórticos detectores y la revisión de mochilas en establecimientos educacionales, Aguilar consideró que existe una contradicción entre dichas iniciativas y la reducción de recursos para educación.

“Por supuesto que es incongruente”, afirmó. “Habiendo estos problemas tan graves y justamente lo que estoy diciendo requiere más presupuesto, lo que se está anunciando es exactamente lo contrario”.

El dirigente también advirtió sobre las dificultades que enfrenta actualmente la profesión docente, señalando que las condiciones laborales han provocado una disminución del interés por estudiar pedagogía y un aumento en el abandono temprano de la carrera profesional.

“Hoy día la profesión docente es una profesión de altísimo estrés, incluso de riesgo”, sostuvo. Asimismo, indicó que “antes del quinto año de ejercicio profesional, el porcentaje de abandono es de cerca de un tercio”, situación que, según advirtió, podría generar un déficit importante de profesores en los próximos años.

Finalmente, Aguilar abordó el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), señalando que la implementación del sistema no ha logrado los resultados esperados. Sin embargo, descartó que la solución sea regresar al modelo de administración municipal.

“Lo de los SLEP no han funcionado bien”, afirmó. No obstante, añadió que “las corporaciones municipales tampoco son ningún modelo ni ningún ejemplo”, argumentando que ambos sistemas requieren profundas correcciones para garantizar una educación pública de calidad.

Durante la conversación, el presidente nacional del Colegio de Profesores insistió en que los desafíos actuales del sistema educativo demandan una respuesta integral y mayores recursos, especialmente en ámbitos como la salud mental, el apoyo profesional a las comunidades escolares y el fortalecimiento de la educación pública.



