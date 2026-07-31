FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA RINDIÓ HOMENAJE AL PERIODISTA NELSO “CHITO” REYES

La primera noche de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, realizada en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, estuvo marcada por un emotivo homenaje al periodista y comunicador magallánico Nelso “Chito” Reyes.

El reconocimiento fue encabezado por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a los concejales Germán Flores y Jorge Risco, quienes hicieron entrega de la distinción en presencia de la familia del comunicador y ante el aplauso del público asistente.

“Chito” Reyes, magallánico de nacimiento, periodista y destacado hombre de radio, ha dedicado gran parte de su vida a las comunicaciones, construyendo una trayectoria marcada por la pasión, la resiliencia y el compromiso con la verdad. Su voz se ha convertido en parte de la memoria de la comunidad regional.

Su historia también ha estado marcada por momentos difíciles. Tras enfrentar la prisión política y el exilio interno luego del golpe de Estado de 1973, nunca abandonó su vocación de informar ni su profundo vínculo con Magallanes, manteniéndose como una voz cercana y comprometida con la comunidad.

El homenaje puso en valor no solo su extensa carrera en los medios de comunicación, sino también su contribución al fortalecimiento de la identidad regional y a la preservación de la memoria colectiva de Magallanes. La organización destacó que su legado forma parte de la historia cultural y social de la región.

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