CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ADVIERTEN GRAVE RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO COMUNAL ANTE LA "MEGARREFORMA"

Los concejales de la comuna de Punta Arenas abajo firmantes, venimos a manifestar a la comunidad magallánica nuestra más profunda preocupación y estado de alerta frente a los impactos negativos que la propuesta de reforma tributaria —denominada "Megarreforma"— impulsada por el Ejecutivo, traerá para las finanzas de nuestra municipalidad y, en consecuencia, para los servicios sociales que entregamos diariamente a nuestros vecinos.



Nuestro rechazo no obedece a una postura arbitraria, sino a un análisis riguroso de cómo se financian los gobiernos locales y los efectos reales que esta ley tendrá sobre la equidad territorial:



El motor de los municipios está en riesgo: A nivel nacional, el Fondo Común Municipal (FCM) representa el 41% de los ingresos de las municipalidades. Este fondo funciona como un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las distintas comunas del país, permitiendo acortar las brechas de desigualdad.

Desfinanciamiento disfrazado de beneficio: El proyecto de ley propone la exención del 100% del Impuesto Territorial (contribuciones) para las viviendas principales de adultos mayores de 65 años. Si bien el alivio económico a este segmento de la población es deseable, la forma en que el gobierno pretende aplicarlo genera un inminente riesgo de desfinanciamiento local y aumenta la dependencia administrativa de las comunas hacia el nivel central, atacando directamente el proceso descentralizador del país.

Impuestos de todos para beneficiar a las comunas más ricas: La compensación estatal proyectada para cubrir el forado financiero que dejará esta medida terminará utilizando recursos de todos los chilenos para cubrir brechas que van a afectar más significamente a comunas como Lo Barnechea. Esto ocurre porque existe una fuerte correlación entre los predios que efectivamente pagan contribuciones y las comunas más ricas.

Pérdida de autonomía local: Sumado a lo anterior, la reforma establece que los municipios perderán la facultad de cobrar directamente las patentes y derechos de aseo morosos una vez enviada la nómina a la Tesorería General de la República (TGR). Esta medida inhibe a los gobiernos locales de ejercer acciones de cobro una vez enviada la nómina a la TGR, centralizando una función que antes era una herramienta de gestión de los Alcaldes con sus contribuyentes.



Frente a este escenario perjudicial para nuestra comuna, resulta incomprensible la postura que ha adoptado la máxima autoridad comunal. Por ello, a través de esta declaración, cerramos interpelando directa y públicamente al Alcalde de Punta Arenas:



"Alcalde, usted ha manifestado su apoyo a la fórmula del Ejecutivo para compensar a los municipios, establecida en el Informe Financiero N° 176 de la Dirección de Presupuestos. Dicho modelo condiciona

$80.000 millones al reemplazo de ingresos propios según el origen de los inmuebles. Los análisis técnicos del Observatorio de Políticas Económicas (OPES) demuestran que este esquema genera una alta concentración fiscal en comunas de altos ingresos, siendo Las Condes la más beneficiada, con ingresos por $13.062 millones.



Por el contrario, existe una contrapropuesta municipal que busca inyectar la totalidad de estos $80.000 millones directamente al Fondo Común Municipal (FCM), aplicando coeficientes que ponderan la pobreza, la vulnerabilidad y los ingresos propios para fortalecer la equidad territorial. Según las simulaciones del mismo estudio de OPES, con esta alternativa equitativa, Punta Arenas obtendría mayores ingresos por un total de $315 millones.



Considerando que alcaldes y alcaldesas han advertido que la modalidad del gobierno profundiza la brecha presupuestaria local en lugar de atenuarla, le planteamos la siguiente inquietud: ¿Cuál es su justificación técnica o política para respaldar una iniciativa que perjudica las arcas de nuestra comuna? Le instamos a aclarar por qué no prefiere abrirse a apoyar una repartición más equitativa a través del Fondo Común



Municipal, la cual aseguraría esos $315 millones para las urgencias de las vecinas y vecinos de Punta Arenas."



Jonathan Carcamo G.- Dalivor Eterovic D – Jorge Risco N.- Jose Becerra C.



Concejales de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas



Punta Arenas, Magallanes.

