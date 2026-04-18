PRESIDENTE DE LA ACHM CRITICA REPOSICIÓN PARCIAL DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL: “CON EL MUNICIPALISMO NO SE JUEGA”

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, expresó su rechazo al anuncio del Ejecutivo de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores, señalando que la reposición parcial de los recursos al Fondo Común Municipal resulta insuficiente para garantizar el financiamiento de las comunas.

Según indicó, el costo estimado de la medida alcanza los 200 millones de dólares anuales, mientras que la restitución propuesta sería de 130 millones, lo que —a su juicio— implica un déficit que afectaría directamente la gestión municipal. En ese contexto, insistió en que la compensación debe ser total para evitar impactos en los servicios que entregan los municipios.

El dirigente sostuvo que estos recursos permiten financiar áreas clave como la atención social, la seguridad, la mantención urbana y el apoyo comunitario, especialmente en comunas que dependen en mayor medida del Fondo Común Municipal. Asimismo, recalcó que las municipalidades son la primera instancia a la que recurren los vecinos ante distintas necesidades.

Alessandri también planteó la necesidad de avanzar en una Ley de Rentas Municipales III, que permita modernizar el sistema de financiamiento local y otorgar mayor estabilidad a los municipios, considerando el aumento de responsabilidades que han asumido en los últimos años.

Finalmente, desde la ACHM se solicitó corregir la medida y asegurar una reposición total de los recursos comprometidos, advirtiendo que una decisión distinta implicaría trasladar a los municipios el costo de una política pública de alcance nacional.

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