HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES IMPULSA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE CON COLECTAS MÓVILES Y DERRIBA MITOS SOBRE LOS REQUISITOS PARA DONAR

Con motivo de la conmemoración del Mes del Donante de Sangre, el equipo del Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes reforzó su llamado a la comunidad para aumentar la donación altruista y derribar mitos históricos que alejan a los potenciales voluntarios. El servicio, que opera en una modalidad ininterrumpida de 24 horas los 7 días de la semana, cuenta con un equipo especializado compuesto por ocho tecnólogos médicos, técnicos en enfermería (TENS) y personal administrativo.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la tecnóloga médica Macarena Soto destacó un hito clave para la salud pública de la región: la adquisición de tres nuevas camillas móviles financiadas por el Servicio de Salud. Este equipamiento ha permitido sacar el Banco de Sangre fuera del recinto hospitalario, ejecutando campañas exitosas en empresas públicas y privadas como ENAP, así como en centros de educación superior y comunitarios como la Universidad de Magallanes (UMAG​), Inacap y COSAM. “Gracias a estas colectas móviles hemos aumentado significativamente el número de donantes altruistas, que son quienes siempre nos hacen falta”, enfatizó la profesional.

Actualización de criterios: ¿Quiénes pueden donar?

Uno de los puntos centrales abordados por la especialista fue la actualización de las normas técnicas del Ministerio de Salud, las cuales se han vuelto más inclusivas con el paso de los años. Entre las modificaciones y aclaraciones más relevantes destacan:

Tatuajes y Piercings: El tiempo de espera tras realizarse un tatuaje, piercing o sesión de acupuntura se redujo a 6 meses (anteriormente era de un año).

Enfermedades Crónicas: Las personas con hipertensión, hipotiroidismo o diabetes (que no sean insulinodependientes) sí pueden donar , siempre y cuando mantengan sus tratamientos al día y sus parámetros físicos estén normales al momento de la evaluación.

Requisitos de Edad: El rango formal de donación se sitúa entre los 17 y 70 años (los jóvenes de 17 deben asistir con un tutor legal; los mayores de 65 pueden continuar si ya eran donantes recurrentes).

Soto recalcó la importancia de la honestidad durante la entrevista confidencial previa con el tecnólogo médico, paso fundamental para garantizar la seguridad tanto del receptor como del donante. En dicha instancia, además, se realiza un chequeo físico instantáneo que incluye la toma de presión arterial y un examen de gota de sangre en el dedo para descartar anemia.

Recomendaciones previas y posteriores

Para evitar descompensaciones o mareos durante la extracción de los 450 ml de sangre, el Banco de Sangre exige a los usuarios no asistir en ayunas, sino haber tomado un buen desayuno o almuerzo, según el bloque horario de atención. Asimismo, se requiere haber dormido al menos 5 horas la noche anterior y evitar el consumo de alcohol o marihuana durante las 12 horas previas.

Tras el proceso, los voluntarios deben esperar 10 minutos en la sala recibiendo una colación provista por el hospital. Se recomienda aumentar la ingesta de agua, evitar ejercicios intensos o cargar peso, y suspender el consumo de tabaco por al menos 2 a 4 horas posteriores, extendiendo la restricción de alcohol por el resto del día.

Agendamiento y contacto para empresas

Con el fin de optimizar los tiempos de espera y dar prioridad en la atención, el recinto asistencial implementó el agendamiento previo de horas a través de su línea telefónica y mensajería de WhatsApp +56 9 3941 9804. De igual forma, las organizaciones o empresas interesadas en coordinar operativos de colectas móviles dentro de sus dependencias pueden ponerse en contacto con el equipo clínico a través de su cuenta oficial de Instagram: @donasangre_puntaarenas

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