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14 de julio de 2026

"ES UNA RETROALIMENTACIÓN": REPRESENTANTES DE CONSEJOS DE DESARROLLO DESTACAN FORMACIÓN PARA FORTALECER EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD

Buenos días región

escueladirigentessalud

La importancia de fortalecer el liderazgo comunitario en salud, junto con los principales desafíos que enfrenta la atención primaria en distintos sectores de Punta Arenas, fueron parte de la conversación sostenida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, con Ana Rojas, presidenta del Consejo de Desarrollo del Cecosf Río Seco, y Ervira Coyopae, integrante del Consejo de Desarrollo del Cesfam Mateo Bencur.

La entrevista se desarrolló en el contexto de una nueva versión de la Escuela de Dirigentes en Salud, iniciativa que contempla cinco módulos de formación sobre corresponsabilidad en salud, arsenal de medicamentos, salud mental, garantías explícitas en salud (GES), Fonasa y otros contenidos destinados a fortalecer el rol de los dirigentes sociales.

Para Ana Rojas, la experiencia ha significado una importante instancia de aprendizaje y trabajo colaborativo entre representantes de distintos establecimientos de atención primaria.



"Es una experiencia muy buena... es rico porque nosotros tenemos una retroalimentación entre nosotras, entonces lo que uno no sabe lo sabe la demás."


La dirigenta destacó que este espacio permite compartir experiencias y conocer distintas realidades de los centros de salud de la comuna.



"Nosotros lo que estamos haciendo es aprendiendo y aprendiendo de buena manera."


Respecto a la evolución del Cecosf Río Seco, Rojas valoró el crecimiento que ha experimentado el establecimiento con el paso de los años, aunque reconoció que aún existen necesidades pendientes.

"Nosotros comenzamos con una posta chiquita", recordó, señalando que hoy el recinto ofrece una mayor cantidad de prestaciones, aunque manifestó preocupación por la constante rotación de funcionarios y las dificultades que ello genera para mantener la continuidad de la atención.

Asimismo, mencionó que el equipo de salud realiza visitas domiciliarias permanentes y ha debido enfrentar nuevas situaciones, como el aumento de consultas por mordeduras de perros y enfermedades respiratorias durante el invierno.

En tanto, Ervira Coyopae abordó la realidad del Cesfam Mateo Bencur, donde aseguró que la principal preocupación continúa siendo la lentitud con que avanzan los proyectos de infraestructura.



"Yo llevo 10 años y de los 10 años hemos avanzado muy poco en infraestructura."


La representante del consejo de desarrollo sostuvo que el crecimiento poblacional del sector ha incrementado la demanda de atención sin que ello vaya acompañado de mayores recursos humanos o tecnológicos.



"Ya hay muchas nuevas poblaciones que ya en un tiempo más no nos va a dar abasto el Mateo Bencur... siguen inscribiéndose personas y están con los mismos funcionarios."


También señaló que, especialmente durante el invierno, la alta demanda provoca largas esperas en los servicios de urgencia primaria.



"A veces a las 16:00 horas de la tarde ya está gente esperando para que lo atiendan."


Pese a las dificultades, ambas dirigentas coincidieron en destacar el valor de la Escuela de Dirigentes como una herramienta para fortalecer la participación ciudadana y generar nuevos liderazgos dentro de los consejos de desarrollo.

Ana Rojas extendió una invitación abierta a la comunidad para integrarse a estas jornadas de capacitación.



"Es una instancia gratuita... es algo que tú puedes ir."


Asimismo, enfatizó que la iniciativa no está dirigida exclusivamente a dirigentes sociales.



"Llamo a participar a nuestras parejas, a nuestros vecinos de nuestros sectores, a que se sumen a esta buena, muy bonita iniciativa y muy enriquecedora."


Las participantes también hicieron un llamado a renovar los consejos de desarrollo, incentivando la incorporación de nuevos vecinos interesados en contribuir al fortalecimiento de la salud primaria en sus respectivos sectores.

La Escuela de Dirigentes en Salud continuará desarrollándose durante las próximas semanas mediante módulos quincenales, abordando distintos temas vinculados al funcionamiento de la atención primaria y al rol de la participación comunitaria en la región de Magallanes.


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