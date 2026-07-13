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13 de julio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ANUNCIÓ ACCIONES JUDICIALES TRAS ATAQUE A BOMBEROS

En total, cuatro voluntarios fueron agredidos por vecinos mientras combatían un incendio en el sector de la toma, al final de calle Manantiales.

carro de bomberos
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, anunció esta mañana que la Municipalidad presentará acciones judiciales contra los responsables del ataque que sufrieron cuatro voluntarios de la Tercera Compañía de Bomberos de Punta Arenas mientras combatían un incendio en una vivienda del sector de la toma.

"Es lamentable lo sucedido hace algunas horas atrás, en un incendio que significó cuatro bomberos atacados por vecinos y un carro con una destrucción importante. El vidrio que fue golpeado tiene sensores que lo más seguro es que no esté en Chile, por tanto, tendrá que esperar varias semanas hasta que esta unidad esté operativa", expresó la autoridad comunal.

Asimismo, Radonich recalcó que "este es un acto que no puede quedar impune" e informó que ya sostuvo conversaciones con la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos y con el director de la Tercera Compañía para la presentación de acciones judiciales contra quienes participaron en la agresión. "Golpear a bomberos es golpear a toda la ciudad, y por eso vamos a estar trabajando con ellos para que las personas que quisieron hacer daño, y que lo hicieron, sepan que la ciudad está detrás de cada uno de los integrantes del cuerpo de bomberos de nuestra ciudad".

Finalmente, el alcalde envió un mensaje de apoyo a los voluntarios, especialmente a los integrantes de la Bomba Alemana, y sostuvo que este tipo de hechos afecta a toda la comunidad.
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