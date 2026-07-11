OPERACIÓN RENTA 2026: DISMINUYEN EN CASI 13% LAS DECLARACIONES OBSERVADAS POR EL SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó el balance de la Operación Renta 2026, proceso que concluyó con la recepción de 5.111.367 declaraciones, cerca de un 1% más que el año anterior. Del total, 3.534.132 correspondieron a personas naturales y 1.577.235 a empresas. Además, las declaraciones observadas disminuyeron un 12,7% respecto de 2025, totalizando 465.223 casos.

En la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se recibieron 48.774 declaraciones, de las cuales 41.147 fueron presentadas utilizando la propuesta elaborada por el SII, equivalente al 84,4% del total regional. A nivel nacional, el 86% de las declaraciones utilizó esta herramienta, porcentaje que alcanzó el 95,5% entre las personas y el 64,8% en las empresas.

Las declaraciones con pago de impuestos superaron los $6,1 billones, mientras que las solicitudes de devolución alcanzaron los $4,9 billones. De acuerdo con el SII, por segundo año consecutivo el resultado neto del proceso fue positivo. Asimismo, el 96% de las solicitudes de devolución fueron autorizadas total o parcialmente, considerando personas y empresas.

Entre otros resultados del proceso, el organismo informó que recibió 2.386.845 declaraciones juradas, un 6,6% más que en 2025. Además, 509.481 trabajadores independientes pagaron sus cotizaciones previsionales mediante la Operación Renta, mientras que 394 mil contribuyentes realizaron el pago de la última cuota del Préstamo Solidario 2021. El SII también recordó que quienes mantienen cuotas pendientes por no haber declarado en años anteriores deberán regularizar su situación para evitar futuros cobros.

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