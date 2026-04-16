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16 de abril de 2026

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA ACERCA ATENCIÓN DEL SII A PUERTO WILLIAMS POR OPERACIÓN RENTA 2026

​En una actividad coordinada por el programa de "Gobierno en Terreno", más de 25 contribuyentes fueron atendidos dentro de múltiples actividades que incluyeron jornada de extensión horaria con otros servicios y un diálogo ciudadano.

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En una iniciativa para reducir las brechas de acceso a instituciones que no están permanentemente en Puerto Williams, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y el Servicio de Impuestos Internos (SII) desarrollaron actividades conjuntas enfocadas en la Operación Renta 2026. 

Estas acciones, coordinadas por el programa de "Gobierno en Terreno" de dicha Delegación, permitieron que una funcionaria del SII efectuara 27 atenciones -principalmente enmarcadas en el mencionado proceso tributario-, además de un diálogo ciudadano dirigido a orientar a la comunidad, y una jornada de extensión horaria con la participación del propio SII, Registro Civil e Identificación, ChileAtiende, y las unidades Social y Subsidio Aéreo de la Delegación. 
El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró estas instancias, especialmente en un período del año en que contribuyentes están obligados a declarar los ingresos recibidos.  

"Destacamos las atenciones realizadas durante estas jornadas, donde facilitamos el acceso a orientación y trámites tributarios en el marco de la Operación Renta 2026, y también agradecemos a los otros servicios que estuvieron presentes en la jornada de extensión horaria. Como Gobierno, seguiremos impulsando este tipo de actividades para acercar los servicios que no están presentes, y así facilitar las atenciones a la comunidad de forma fácil y oportuna", manifestó el delegado Moncada. 

Valeria Almonacid, quien trabaja en la Dirección de Obras Municipales de Cabo de Hornos, llevó a siete funcionarios de dicha unidad a que realizaran su proceso tributario, ya sea declaración de renta o inicio de actividades. "La atención fue súper buena, fluida y rápida. Como vimos en redes sociales que estaban haciendo este trámite y en horario extendido, así que aprovechamos ese tiempo, y todo súper bien", comentó. 

Por su parte, Isabel Muiñoz, quien solicitó una clave de acceso para trámites en línea en el portal web del SII, opinó que esta actividad "me pareció excelente. Me gustaría que estuvieran por mucho más tiempo, porque de repente uno no alcanza a hacer un trámite, entonces, si pudieran venir más tiempo en el año y por más prolongado sería ideal, o que hubiese una oficina permanente. Me quedan algunos trámites pendientes todavía, pero algo se avanzó y logré orientarme un poco más".  

Cabe recordar que a comienzos de abril empezó el periodo para hacer la Declaración de Renta 2026, proceso a través del cual los contribuyentes deben informar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). El plazo finaliza el próximo 30 de dicho mes en caso de tener que pagar impuestos. La fecha del pago de la devolución de impuestos, en caso de proceder, depende de cuándo se hizo el trámite de la declaración.
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DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA REFUERZA LLAMADO A LA COMUNIDAD A CUMPLIR CON EL PROCESO DE LA OPERACIÓN RENTA 2026

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