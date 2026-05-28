KARINA DELFINO DESARROLLÓ AGENDA POLÍTICA EN MAGALLANES JUNTO A MILITANTES SOCIALISTAS DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y LA JUVENTUD SOCIALISTA

La Dirección Regional del Partido Socialista de Chile en Magallanes y la Antártica Chilena valoró positivamente la visita a la región de Karina Delfino Musa, alcaldesa de Quinta Normal, vicepresidenta nacional del Partido Socialista y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien desarrolló una intensa agenda en Punta Arenas y Puerto Natales.



Su presencia en Magallanes permitió fortalecer el diálogo con la militancia socialista, abrir espacios de conversación con medios regionales y compartir una mirada política sobre los principales desafíos que enfrentan hoy los municipios, las regiones extremas y las fuerzas progresistas del país.





Durante su visita, Delfino abordó temas de alta relevancia pública, entre ellos el financiamiento municipal, la necesidad de fortalecer el Fondo Común Municipal, la seguridad, la escentralización y el rol del Estado en los territorios. Estas materias resultan especialmente importantes para Magallanes, una región marcada por la distancia, el alto costo de vida, la

dispersión territorial, las condiciones climáticas y las dificultades propias de las zonas extremas.



La agenda incluyó encuentros con militantes socialistas de Punta Arenas y Puerto Natales, además de un importante espacio de diálogo con la Juventud Socialista. Asimismo, sostuvo diversas actividades con medios regionales, donde abordó los desafíos del país y la necesidad de fortalecer una política con mayor presencia en los territorios.



Desde la Dirección Regional del Partido Socialista destacamos especialmente este despliegue, porque expresa una forma de hacer política que reconoce la diversidad de Magallanes y entiende que las decisiones nacionales deben construirse escuchando a las regiones, sus dirigencias, sus comunidades y sus realidades concretas.



Para el Partido Socialista en Magallanes, la visita de Karina Delfino representa una señal clara de compromiso con el fortalecimiento de la vida partidaria y el diálogo político desde las regiones. En momentos en que el país enfrenta debates relevantes sobre el financiamiento de los municipios, la seguridad pública, la descentralización y el futuro de las políticas sociales, resulta fundamental que las voces regionales sean escuchadas y consideradas.





La Dirección Regional del Partido Socialista agradece la participación de militantes, dirigencias, jóvenes y simpatizantes que fueron parte de esta agenda, y reafirma su compromiso con un socialismo activo, territorial, democrático y profundamente comprometido con las causas sociales de Chile y de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

