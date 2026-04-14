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14 de abril de 2026

SEREMI PINTO CONCRETA PRIMERAS CITAS DE TRABAJO: "ESTAMOS TRABAJANDO UNA AGENDA DE PRIORIDADES ENERGÉTICAS"

El Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto, ha sostenido reuniones con autoridades sectoriales, provinciales, comunales y entidades del sector privado.

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La primera ronda de citas con autoridades sectoriales, provinciales, comunales y empresas energéticas de la región, ha concretado el Seremi de Energía de Magallanes, Marco Antonio Pinto.

La autoridad regional del ramo ya sostuvo reuniones con sus pares de Ciencia, Economía y Medio Ambiente, y servicios públicos como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Corfo, a fin de establecer una ruta de trabajo que alinee intereses y propósitos.

En esta línea, el Seremi Pinto explicó que el trabajo sectorial es muy importante para actuar coordinadamente ante objetivos compartidos que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast tiene en materia económica, energética y medioambiental, "para que el país retome la senda del crecimiento, con más seguridad regulatoria para los inversionistas, y un sistema de permisos moderno, ágil y eficiente, que equilibre la protección ambiental con el desarrollo de proyectos regionales que integren adecuadamente a las comunidades", subrayó.

AGENDA DE PRIORIDADES

Asimismo, Pinto ha recibido en su despacho a autoridades comunales y provinciales para conocer de primera fuente sus urgencias más inmediatas, con foco en las comunidades y en la viabilidad y sostenibilidad de las soluciones.

"Estamos trabajando en definir una agenda de prioridades energéticas que ofrezca respuestas lo más sostenibles posible a los habitantes de las comunas más alejadas o de más difícil acceso a los centros neurálgicos de la región, como lo son Primavera o Cabo de Hornos, por nombrar algunas", contó Pinto.

"Esta es la primera etapa de una serie de encuentros que estoy sosteniendo para, de primera fuente, contar con un mapa más completo de las urgencias energéticas de nuestro territorio austral. 

"Por ello agradezco el tiempo que se ha tomado la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, y el Delegado Presidencial de la Provincia Antártica, Rodolfo Moncada, para exponer las necesidades con las que tienen que lidiar día a día", expresó.

Una de estas prioridades en las que el Seremi Pinto volcará sus esfuerzos fue detallada por la alcaldesa Fernández.

"Vinimos a presentar al Seremi de Energía la necesidad latente que tiene la comuna de Primavera de avanzar en su independencia energética que, por años, ha sido abastecida eléctricamente por la Empresa Nacional del Petróleo, y la cual ya no está teniendo la factibilidad para seguir con ello. Este escenario no nos permite como comuna proyectarnos hacia un desarrollo productivo, con autonomía energética", dijo y agregó que valoraba la disposición del Seremi Pinto y de su equipo de profesionales para retomar el trabajo de la mesa de energía.

En este sentido, Pinto manifestó que es importante dar continuidad a los avances realizados por las autoridades anteriores, "puesto que, sobre la base de ese trabajo técnico, buscaremos materializar una solución definitiva para la comuna de Primavera".        

En las próximas semanas el titular regional de Energía seguirá sosteniendo reuniones de trabajo que alternará con salidas a terreno y diálogo con vecinos y autoridades locales de las distintas provincias de Magallanes.

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